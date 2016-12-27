農糧署搶救高麗菜！ 1箱300元免運費
2016-12-27 16:37
〔記者顏宏駿／彰化報導〕有「菜王」之稱的高麗菜，上月零售價曾經飆到一顆200元，如今因為災後新種的高麗菜逐漸上市，價格像坐溜滑梯，拍賣價從每公斤80元跌到8元，為了紓解爆量壓力，農糧署透過中華民國果菜合作社聯合社推出一箱300元的（8至10顆，20公斤裝）。
高麗菜拍賣今年最高曾飆到每公斤80元，換算市場零售價，1顆約200元，本月21日市場開始爆量，上個月全台市場均量才1160公噸，本月到25日就已經達到2064公噸，價格也滑落到每公斤約8至10元。
農糧署為穩定價格，今天啟動高麗菜外銷南韓輔導措施，也與中華民國果菜合作社聯合社、台北市農會合作，共推免運費宅配到家的促銷活動。
消費者只要上臉書上農糧署「鮮享農 YA」粉絲頁，或上「國聯社台灣好農蔬果易購平台網址」就可以免運費的方式用300元買到每箱20公斤裝（約8至10顆）的優質高麗菜，也可以洽詢服務專線電話：（04）8783118轉25。
全國果菜合作社聯合社理事主席謝永祥表示，上個月高麗菜價飆高係因颱風後，菜農受創，市場高麗菜缺貨，如果以10月初復耕新種推算收成期，聖誕節前後會爆量，原本期待天冷，可以拉長「調整期」，但本月氣溫偏高又少雨，高麗菜生長較快，所以近日爆量價跌，但他們預估，爆量出貨期最多剩10天，農民也會看市場價格調整出貨。
他強調，過去價格崩跌，大都是因二期稻作結束，農民為求增添收入，在稻作收割後栽種高麗菜，造成量大價崩，這次是因為颱風受創復耕，這些都是專業菜農，他們認為，寒流連續報到，高麗菜用量大，再降的空間有限。
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