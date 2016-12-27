高雄12.30及1.7二階段停水 影響2.3萬用戶

2016-12-27 16:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司今表示，澄清湖給水廠因辦理「高市仁武鳳仁路管線汰換工程」，將於今年12月30日及明年1月7日，分成二階段停水，總計36小時，影響2萬3千用戶，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，第一階段於12月30日（星期五）上午10時至31日（星期六）清晨4時停水，總計18小時，停水區域仁武區仁武里、文武里、後安里、竹後里、中華里，包括仁武工業區，停水戶數8000戶；水壓降低區域是楠梓區五常里、中陽里、惠楠里、享平里、東寧里，計水壓降低戶數7000戶。

水公司指出，第二階段於1月7日（星期六）上午10時至明年1月8日（星期日）清晨4時，總計18小時，停水區域是仁武區竹後里，影響戶數1000戶；水壓降低區域是楠梓區五常里、中陽里、惠楠里、享平里、東寧里，影響戶數7000戶。

水公司呼籲停水注意事項，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災;易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

水公司說，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用，產生二次污染。

水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請用戶見諒，可打免費客服電話1910。