| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器 台中大雅驚傳慘案 16歲哥哥打死14歲妹妹 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

「包青添」遊戲包 全國老人福祉產品賽奪冠

2016-12-27  17:45

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大老人福利與事業系大四學生，參加2016年第二屆全國技專校院老人福祉產品服務創新設計競賽，獲得福祉產品組第一名、服務創新組第三名，學生放大遊戲字體的貼心設計，及到社區請長輩體驗的用心，獲得評審青睞。

「把課本上的理論變實務很難，但是我們做到了！」老福系大四學生花了近一年時間製作專題，並報名參加全國老人福祉產品服務創新設計競賽，其中助理教授余靜佳指導的專題「銀髮益智組合包─包青添」，榮獲福祉產品組第一名；系主任林佳靜指導的專題「銀髮族行動美容車」，也獲得服務創新組第三名，兩組學生近來不藏私地和學弟妹分享比賽心得。

「銀髮益智組合包─包青添」遊戲包由十二名同學共同製作，把市面上常見的益智遊戲，包括井字遊戲、記憶遊戲、速讀、擲球等逾十種遊戲結合再一起，進行改良，變成「放大版」。

設計遊戲包的組員徐珮慈說，「包青添」就是把耳熟能詳的遊戲，進行組合，希望藉由遊戲，讓長輩多運動，增加肌肉訓練，活化手部、腦部，由於市面上的遊戲字體都比較小，特別改良成放大版。 另一名組員陳映辰說，「包青添」結合多種遊戲，一包可以玩很多種，顏色鮮艷，材質也安全。適合長輩、大人、小朋友一起玩，只要一張桌子，就可以玩，沒有場地上的限制。

廣告
  • 遊戲包把耳熟能詳的遊戲，進行組合，希望藉由遊戲，讓長輩多運動，增加肌肉訓練，活化手部、腦部。（記者張軒哲攝）

    遊戲包把耳熟能詳的遊戲，進行組合，希望藉由遊戲，讓長輩多運動，增加肌肉訓練，活化手部、腦部。（記者張軒哲攝）

  • 弘光學生自製放大字體的遊戲包，奪全國老人福祉產品賽冠軍。（記者張軒哲攝）

    弘光學生自製放大字體的遊戲包，奪全國老人福祉產品賽冠軍。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 創新 遊戲 銀髮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：「包青添」遊戲包 全國老人福祉產品賽奪冠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.