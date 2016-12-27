消基會遴選南部年度十大消費新聞 食安占一半

2016-12-27 16:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕財團法人中華民國消費者文教基金會南區分會，以南部人角度遴選出南部年度十大消費新聞，其中食品安全就占了五項，第一名則是台南維冠大樓倒塌。

消基會南區分會說明，南區涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東，鑑於台灣各區民眾消費形態有別，以及南北產業結構差異，去年首次嘗試以南部眼光，遴選南部十大消費新聞，獲得熱烈討論，今年續辦。

南區十大消費新聞裡，食品就占了六項、其中五項跟食品安全有關，交通類有三項，第一名則是台南維冠大樓倒塌衍生的住宅消費爭議。

南區十大消費新聞依序為：台南維冠大樓倒塌、日本核災區食品爭議、中客團火燒車、天氣影響菜價高漲、過期海鮮製成加工品、復興航空臨時停業、最高法院通過食品攙偽最重七年徒刑、UBER爭議、高雄蔬果產銷履歷戶數全國居冠、進口黃豆超過97%為基改。