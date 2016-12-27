| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器 台中大雅驚傳慘案 16歲哥哥打死14歲妹妹 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

消基會遴選南部年度十大消費新聞 食安占一半

2016-12-27  16:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕財團法人中華民國消費者文教基金會南區分會，以南部人角度遴選出南部年度十大消費新聞，其中食品安全就占了五項，第一名則是台南維冠大樓倒塌。

消基會南區分會說明，南區涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東，鑑於台灣各區民眾消費形態有別，以及南北產業結構差異，去年首次嘗試以南部眼光，遴選南部十大消費新聞，獲得熱烈討論，今年續辦。

南區十大消費新聞裡，食品就占了六項、其中五項跟食品安全有關，交通類有三項，第一名則是台南維冠大樓倒塌衍生的住宅消費爭議。

南區十大消費新聞依序為：台南維冠大樓倒塌、日本核災區食品爭議、中客團火燒車、天氣影響菜價高漲、過期海鮮製成加工品、復興航空臨時停業、最高法院通過食品攙偽最重七年徒刑、UBER爭議、高雄蔬果產銷履歷戶數全國居冠、進口黃豆超過97%為基改。

廣告
  • 消基會南區分會今日公布以南部人角度遴選的南部十大消費新聞。（記者王榮祥攝）

    消基會南區分會今日公布以南部人角度遴選的南部十大消費新聞。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年度新聞 食品安全
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：消基會遴選南部年度十大消費新聞 食安占一半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.