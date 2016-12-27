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一次性包材裝蛋上路 花蓮業者藍瘦香菇

2016-12-27  16:31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕一次性包材裝蛋新制正式上路，全台各縣市目前為先進行勸導階段，花蓮縣政府農業處也將派員，至縣內傳統市場、雜貨商家進行稽查，強調「法規一定要執行！」不過蛋商卻大喊「藍瘦‧香菇」，因為包裝成本增加，勢必連帶影響售價，變相轉嫁給消費者。

花蓮陳姓蛋商說，使用一次性紙箱裝蛋，成本一定會提高，每次盛裝200顆蛋的紙箱成本，目前初估耗材費約在50元間，若一顆蛋原本只要4元，送到市場再轉賣到消費者手中，就有可能會漲幅到4.5元或5元。

他強調，用紙箱等一次性裝載容器或包材，難道就能避免或降低生鮮禽蛋的有害病菌嗎？建議政府應從「源頭」衛生把關，在禽蛋場養殖與出貨前，就要先做到車輛及蛋箱的清潔消毒工作，或規定業者必須清洗生鮮禽蛋後才能出場。

「不排除調整售價！」經營傳統早餐店的張姓業者說，傳統市場、雜貨店或蛋商送來的雞蛋，多半採取散裝、未經洗選，但業者在烹煮前一定會習慣性地先洗過才下鍋，若真全面禁止使用塑膠籃，而採用一次性包材，將會視形況調整售價，來彌補紙箱盛裝成本。

花蓮縣政府農業處副處長張仁智說，對於蛋商攤販積習已久的販售行為，商家和民眾可能一時還無法扭轉過來，但「法規一定要執行」，近期內將派遣防疫人員到縣內各傳統市場、雜貨商家進行稽查、勸導，限期內若不改善才會進行開罰。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊則表示，尚未收到中央會議紀錄，目前還沒有明確執行方式，暫時不會貿然進行查核，但會再與相關單位及稽查人員協商，擬定一個較為友善的做法。

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  • 花蓮民眾仍習慣到傳統市場親自挑選散裝雞蛋。（記者王峻祺攝）

    花蓮民眾仍習慣到傳統市場親自挑選散裝雞蛋。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮傳統市場所販售的散裝雞蛋，仍以塑膠籃盛裝為主。（記者王峻祺攝）

    花蓮傳統市場所販售的散裝雞蛋，仍以塑膠籃盛裝為主。（記者王峻祺攝）

  • 傳統市場散裝雞蛋因出廠前未經清洗，蛋殼表面常附著雞糞。（記者王峻祺攝）

    傳統市場散裝雞蛋因出廠前未經清洗，蛋殼表面常附著雞糞。（記者王峻祺攝）

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