寒士吃飽活動缺捐輸 火車站見僑泰中學生勸募

2016-12-27 17:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕創世、華山、人安基金會將在元月22日舉辦「寒士吃飽30」活動，為寒士們席開160桌圍爐，但是至今160桌的圍爐菜，只募到3成，已擔任寒士吃飽志工4年的僑泰中學學生，今天到台中火車站協助創世宣傳，希望獲得民眾協助。

每一年農曆過年前，創世都會舉辦「寒士吃飽30」的活動，讓弱勢的單媽、獨老及街友們，能夠在當天一起圍爐，吃一頓熱騰騰的尾牙宴。

但創世今年跟其他社福團體一樣面臨到景氣差的問題，尾牙宴的募集並不順利 ，160桌的尾牙宴目前只募到3成，創世台中分院院長陳韋龍表示，去年此時至少已募到5成。

為此，已第4年要擔任寒士吃飽活動志工的僑泰中學學生60多人，結集在台中火車站，一起手作祝福卡片，連同熬煮好的薑湯，送給往來的旅客，藉此宣傳寒士吃飽的活動。

僑泰中學學務主任龍清榮表示，為了宣傳寒士吃飽活動，今天來到台中火車站的師生約60多人，今年僑泰將會有160位的學生擔任志工，此外，學校也會進行勸募，去年就募得了30萬。

龍清榮表示，參與寒士吃飽活動，讓他發現到，孩子不但認真的在桌邊進行服務，在活動結束後，即使清潔工具未齊全，孩子也會用手清理，學生用心的付出愛心，也是學校鼓勵孩子擔任志工的用心。

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