勞保紓困貸款利率創新低 首4日申辦比去年少1/3

2016-12-27 16:29

〔記者黃邦平／台北報導〕勞保局推出106年度勞保紓困貸款，符合參加勞保年資滿15年、無欠繳勞保費與滯納金、未積欠紓困貸款，都可申貸，目前利率僅年息1.4%更創下史上最低，不過去年開辦到第4天累計已有4.5萬件，今年至昨日為止、四天只有3萬人申貸，比去年同期少了約3分之1。

勞保局保費組長陳琄表示，今年的申請時間從23日至106年1月6日，申請資格與往年相同，貸款總額度也一樣以200億元為原則，申辦管道有銀行窗口臨櫃申請、網路及郵遞，有需要的勞工可把握時效，至土地銀行各分行或上網在「土地銀行入口網站」申辦，款項在農曆年前可以入帳。

目前貸款年息為1.4%，可貸款3年，勞保局會在每半年按照勞保定存年利率加計代辦銀行手續費公告調整，以貸款10萬元為例，前6個月只付息不還本，每月只要繳117元，第7個月起每月還款3394元。

以去年為例，累計共有10萬239件申請，金額合計95億元，讓不少人在年關之際可以順利調到頭寸過個好年；不過許多人借了錢卻不還，以105年為例，有22.9%逾期未還款，104年逾放比更高達26%，103年也有22.3%。

勞保局提醒，勞保紓困貸款只是幫助勞工紓解一時經濟困難，不該當成提前支領未來的老年給付，如果本息沒有清償，未來申領勞保各項給付時都會扣減，例如請領老年年金時可扣減3分之1，希望準時還款，讓將來的老年生活更有保障。

詳情可洽土地銀行客服專線02-23146633土地銀行；勞保局服務專線（02）23961266。