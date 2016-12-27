擬提高固定源季節差別費率遭反彈 環署：再檢討
2016-12-27 17:17
〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署為改善台灣秋冬空污問題，擬定固定污染源空污費季節差別費率，將秋冬季（第1季及第4季）費率提高，鼓勵業者調整產能季別及提升防制設備處理效率，但今天業者在公聽會反彈表示，生產是配合市場需求，電子業第4季有耶誕節旺季，怎可能調整？經濟部代表也表示，迫於國際市場競爭，業者恐無法配合。
環保署原所擬調整空污費方案包括硫氧化物及氮氧化物，平均費率每公斤調高2元，揮發性有機物費率每公斤調高5元，但有效降低污染物排放量業者，則適用原費率及優惠係數。
環保署預估，固定污染源的前面10%大戶會受影響，其排放總量約佔全部廠商的95%，主要衝擊產業包括電力及天然氣供應業、基本金屬、化學原材料、電子零組件、非金屬礦物製品及塑膠製品產業。
工業局表示，經濟活動創造許多就業機會，廠商因國際市場競爭壓力，無法配合更動旺季產能，期盼就算環保標準加嚴，也需顧及產業競爭力。
工業局並呼籲要設立「好學生條款」，如果業者用最佳可行性技術，就該給予減免空污費，要給予更大蘿蔔，不要只調漲空污費懲罰廠商。
玻璃公會說，一昧的在秋冬季減產、春夏增產，有違經濟市場，且台灣秋冬有將近4成空污是境外污染源，環保署應設法解決。
面板公會說，電子業第4季因為有耶誕節，是是產能最大的旺季，不可能配合；另有業者呼籲企業調整排放污染，需投入人力物力，應給予緩衝時間，及提供輔導措施、資源。
環署空保處副處長謝炳輝說，這項草案在預告後，聽到很多民間意見，也有人認為環署調的費率仍然太低，過去已有針對揚塵，調過疏浚費率，對於今天業者意見，會再做評估，從排放量、季節性變化再做檢討。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 陽岱鋼加盟巨人記者會 明加開台北場
- 鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭
- 蔡依林分手仍燦笑 盼愛繼續下去
- 涉淘空中電逾3.5億 董座周麗真等12人被訴
- SF9確定來台登《紅白》！期待會粉絲逛夜市
- 印度烈火5號飛彈試射成功 涵蓋全中國
- 中國官媒嗆聲：對台軍事牌還很多
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查
- 北市警應勤簿冊電子化 明年六月全面上線
- 向黨中央開戰 黃復興併選案才是關鍵
- 情人節摺6千顆星星博歡心 情郎曾感動說心疼
- 夜間照明有解 棒球場可辦職棒賽
- 老舊社區都更 立專法添誘因
- 伍佰收留釘子花 引爆蟲蟲危機
- 民調15個月後才掉 柯：已很厲害
- 元宵遶境防鬧事 陣頭違者將禁3年
- 吳敦義高雄訪老友 勸進聲不斷
- 自由廣場》回應廖念漢先生
- 醉男不滿被吠 長棍綁刀刺傷德國狼犬
- 崙坪客家地景公園 明年動工
- NBA》灰狼三少合攻64分 老鷹慘吞敗
- 納豆怒批台灣「道貌岸然」 不斷謾罵霸凌他人
- 歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器
- 跨年宅經濟 friDay免費看14天
- 終止連14漲 明年公告土地現值跌0.37%
- NBA》瑞迪克也受傷 快艇群龍無首
- 職業老鴇卸責 法官打臉判刑
- NBA》左大腿不適！林書豪攻下17分提前退場
- （圖多）張榕容李千娜高顏值女女婚照曝光！載歌載舞力挺同志愛
- 台幣對英鎊狂升 遊英購物等於8折
- 國營事業預算下午逐案表決 時力、親民黨立委拒奉陪
- 郭靜開「哺乳室」直播 緋聞男友小杰現身出力
- NBA》敵不過血栓 波許告別職涯剩44天
- 投信法人：把握Q1中小型股紅包效應
- 拆游泳池改建 泰山貴子公園啟用
- 卓蘭石虎路跑沒貓裏喵 民嘆可惜
- 《少年梁祝》合體！ 梁小冰虧羅志祥沒長大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擬提高固定源季節差別費率遭反彈 環署：再檢討
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分