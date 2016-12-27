擬提高固定源季節差別費率遭反彈 環署：再檢討

2016-12-27 17:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署為改善台灣秋冬空污問題，擬定固定污染源空污費季節差別費率，將秋冬季（第1季及第4季）費率提高，鼓勵業者調整產能季別及提升防制設備處理效率，但今天業者在公聽會反彈表示，生產是配合市場需求，電子業第4季有耶誕節旺季，怎可能調整？經濟部代表也表示，迫於國際市場競爭，業者恐無法配合。

環保署原所擬調整空污費方案包括硫氧化物及氮氧化物，平均費率每公斤調高2元，揮發性有機物費率每公斤調高5元，但有效降低污染物排放量業者，則適用原費率及優惠係數。

環保署預估，固定污染源的前面10%大戶會受影響，其排放總量約佔全部廠商的95%，主要衝擊產業包括電力及天然氣供應業、基本金屬、化學原材料、電子零組件、非金屬礦物製品及塑膠製品產業。

工業局表示，經濟活動創造許多就業機會，廠商因國際市場競爭壓力，無法配合更動旺季產能，期盼就算環保標準加嚴，也需顧及產業競爭力。

工業局並呼籲要設立「好學生條款」，如果業者用最佳可行性技術，就該給予減免空污費，要給予更大蘿蔔，不要只調漲空污費懲罰廠商。

玻璃公會說，一昧的在秋冬季減產、春夏增產，有違經濟市場，且台灣秋冬有將近4成空污是境外污染源，環保署應設法解決。

面板公會說，電子業第4季因為有耶誕節，是是產能最大的旺季，不可能配合；另有業者呼籲企業調整排放污染，需投入人力物力，應給予緩衝時間，及提供輔導措施、資源。

環署空保處副處長謝炳輝說，這項草案在預告後，聽到很多民間意見，也有人認為環署調的費率仍然太低，過去已有針對揚塵，調過疏浚費率，對於今天業者意見，會再做評估，從排放量、季節性變化再做檢討。