台大希望入學放榜 清寒優秀生想回饋弱勢家庭
2016-12-27 16:48
〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎高中家境清寒學生莊雅（王亭），認真讀書之餘仍積極參與社團服務，今天透過台灣大學「希望入學」，錄取第一志願社會學系，台大將提供免費住宿、供餐、成績輔導等，莊雅（王亭）說，將保持認真學習態度，盼日後發揮所學。
莊雅（王亭）表示，自己與弟妹都在學中，加上罹患癌症及失智症的外公長期臥病在床，需要人看護，父母收入根本入不敷出，幸好善心人士與學校提供午餐補助及獎學金，進入台大後，盼透過參與服務性社團，替社會上的弱勢家庭盡心力。
導師李尚儒說，雅（王亭）家境困難，但積極在學校擔任各科小老師，也任輔導室志工，在同學眼中，是認真又孝順的同學，台大「希望入學」管道全國僅30個名額，能錄取很不容易。
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