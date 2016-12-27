停擺3年擬定最終方案 高市李科永圖書館只移1棵樹

停擺3年、歷經22場說明會與公聽會，高雄市立圖書館李科永紀念圖書館最終方案出爐。（資料照，記者王榮祥攝）

2016-12-27 18:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕停擺3年、歷經22場說明會與公聽會，高雄市立圖書館李科永紀念圖書館最終方案出爐，基地面積由原本規劃500坪大幅縮為181.76坪，原計畫移植47棵樹木減少為1棵，高市文化局定調為社區型圖書館，且提供優質書香空間外，還要融合生態與人文。

高市文化局指出，先前因地方部分民眾、團體對圖書館有不同想法，文化局遂暫時停工、積極溝通，且認真參考、檢視各種質疑，所以也將原本設計作了數次調整，最後考量整體需求，訂出此最終方案，以往是跟質疑民眾溝通，現在必須跟全體市民報告。

李科永圖書館由李科永基金會捐贈、高市府管理，位置在中央公園內原玩具博物館，民國102年底動工後，受部分民眾質疑破壞樹木、增加水泥舖面，強烈反對興建圖書館，後來又衍生對冠名權、地點合不合適等爭議！

文化局尊重地方意見，決定先停工、與反對意見溝通，3年來歷經15場說明會、1場公聽會、1場論壇、市議會5場公聽會，並依照議會決議委請研考會進行民調，確認獲多數民眾支持，再採納反對意見中的護樹、降低建物高度（18公尺降至12.5公尺）等訴求，訂出最終方案，預定1年後落成啟用。

相關影音（高雄市文化局提供）