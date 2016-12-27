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大主廚攜手農會小廚娘 為盲童獻上愛的料理

2016-12-27  17:06

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區農會舉辦「幸福心視界-雅農有愛、惠明關懷行」活動，匯集各界愛心捐贈的食材及大雅區特產紅薏仁，邀請全國大飯店主廚李坤昌、台中市中餐服務人員職業工會理事長郭小萍，率領大雅區農會家政班小廚娘烹飪班成員，一起烹調美味料理，供100多位惠明育幼院盲童食用，盲童吃到香酥魚條、鮮蝦河粉卷及紅薏仁國寶雞湯等，大呼：「真好吃」。

大雅區農會秘書楊美雪表示，大雅區農會今年是第3年到惠明育幼院烹調料理供師生食用，除了採用大雅區特產紅薏仁外，還有許多愛心人士主動捐贈食材。其中，捐贈食材的一名郭姓男子去年不幸身故，兒子特別將農會贈送的感謝狀放在父親的懷中陪葬，還夢到父親回來跟他道謝，他為延續父親遺願，今年持續捐贈新鮮魚肉等食材供惠明盲童食用，傳為美談。

全國大飯店主廚李坤昌表示，因盲生看不見，為了食用安全考量，食材以沒有魚刺、骨頭及殼的為主，在台中市中餐服務人員職業工會及大雅區農會家政班小廚娘烹飪班成員協助下，今天午餐共端出小麥飯、豆腐乳高麗菜、鮮蝦河粉卷、香酥魚條、玉米燴珍珠貝、紅薏仁國寶雞湯、豬五花薑汁壽喜燒及甜點紅薏仁椰香奶糕等料理，讓盲童大塊朵頤，嚐嚐不一樣的味道。

其中，紅薏仁國寶雞湯，是採用紅薏仁及俗稱「雞角刺」的阿里山薊料理而成，捐贈簡文濱說，阿里山薊有「台灣人蔘」之稱，味道十分清香，也是全國大飯店的料理食材。

大雅區農會秘書楊美雪並代表農會捐贈紅包給惠明育幼院，作為盲童年節加菜金；惠明學校執行長賴弘毅則回贈感謝狀。

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  • 上百位惠明育幼院盲童，一起品嚐美味的愛心料理。（記者歐素美攝）

    上百位惠明育幼院盲童，一起品嚐美味的愛心料理。（記者歐素美攝）

  • 全國大飯店主廚李坤昌（右一）率台中市中餐服務人員職業工會成員等，為惠明育幼院盲童烹調愛心料理。（記者歐素美攝）

    全國大飯店主廚李坤昌（右一）率台中市中餐服務人員職業工會成員等，為惠明育幼院盲童烹調愛心料理。（記者歐素美攝）

  • 美味料理。（記者歐素美攝）

    美味料理。（記者歐素美攝）

  • 大雅區農會秘書楊美雪（左）代表農會捐贈紅包給惠明盲童育幼院院長李慧筠（右）。（記者歐素美攝）

    大雅區農會秘書楊美雪（左）代表農會捐贈紅包給惠明盲童育幼院院長李慧筠（右）。（記者歐素美攝）

  • 「幸福心視界-雅農有愛、惠明關懷行」活動，傳愛給惠明育幼院盲童。（記者歐素美攝）

    「幸福心視界-雅農有愛、惠明關懷行」活動，傳愛給惠明育幼院盲童。（記者歐素美攝）

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標題：大主廚攜手農會小廚娘 為盲童獻上愛的料理


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