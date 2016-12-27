用氣安全零死角 北市安裝微電腦瓦斯表免收費

台北市政府推廣安裝微電腦瓦斯表，安裝免收費，僅會增加每月40元的基本費。（記者黃建豪攝）

2016-12-27 16:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市天然氣用戶約有68萬，其中88％仍是使用傳統機械式瓦斯表，且有約6萬用戶未接受天然瓦斯管線設備定期檢查，恐有安全疑慮。為加強市民用氣安全，台北市產業發展局今天下午召開記者會，鼓勵民眾換裝具有自動切斷瓦斯功能的微電腦瓦斯表。產業局強調，民眾只要聯絡瓦斯公司就能換裝微電腦瓦斯表，無須安裝費，只會增加每月40元的基本費，平均一天1．3元就能確保住家用氣安全零死角。

產業局表示，台北市4家天然瓦斯公司依規定為家庭用戶提供每2年1次免費瓦斯管線檢查，截至11月底大台北區瓦斯、陽明山瓦斯、欣欣天然氣及欣湖天然氣公司定檢比率分別為整體平均定檢比率為90.90％，，為提高市民天然瓦斯使用安全，已要求4家天然瓦斯公司配合用戶作息，增派定期檢查人員，平日延長至夜間9時30分，另增加週六及週日上午9時至下午6時定期檢查時段，並設置定期檢查專線服務電話，提供用戶預約排定定期檢查時間，請用戶多加利用。

另外，今年發生兩起不肖業者企圖魚目混珠，假借大台北區瓦斯公司定期檢查名義進入用戶家中強制推銷瓦斯開關。產業局提醒，瓦斯公司更換器材，現場不會收費，也不會推銷器材或零件。

而中央有意大量推廣安裝微電腦瓦斯表，因其具有大量漏氣自動遮斷、5級以上地震自動遮斷、超過正常時間自動遮斷及管線微漏發出警訊功能，可防止瓦斯外洩、管線破損。

產業局說，台北市民眾只要聯絡使用的瓦斯公司，對方就會派人到府免費安裝微電腦瓦斯表，安裝費目前由瓦斯公司自行吸收，每月基本費僅在天然氣繳費通知單增加40元，平均一天1.3元，但僅限目前，不確定何時會回覆收費，若正常收費，安裝費平均約兩百元。