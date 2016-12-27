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大律師義務諮詢 中市府表揚致謝

2016-12-27  16:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府目前聘任104位顧問律師，免費到市府提供法律諮詢服務，今年截至11月底止，共受理2萬1668件，服務口碑好，連鄰近縣市民眾都來諮詢。市長林佳龍今天表揚顧問律師，向他們的服務熱誠致謝。

法制局今天舉行法律扶助顧問律師表揚大會，林佳龍頒發感謝狀給顧問律師們及法律扶助基金會台中分會、犯罪被害人保護協會台中分會、台中律師公會，感謝他們的熱心公益。

林佳龍表示，顧問律師們一年來在台灣大道市政大樓、陽明市政大樓，免費提供專業的法律諮詢服務，他代表市民向所有顧問律師致上最誠摯的感謝。而除了現場法律諮詢，市府與法扶基金會台中分會合辦視訊法律諮詢，與台中律師公會合辦律師法修正研討會、修復式正義新書發表會，希望擴大服務市民法律諮詢管道，增進法治觀念。

法制局長陳朝建指出，今年截至11月30日止，台中市受理民眾聲請法律諮詢案件共2萬1668件；另外，過去10年來，市府及各區公所提供的法律諮詢服務場次更累積達14萬3405件，其中更有彰化縣、南投縣、苗栗縣等地民眾前來諮詢，可見台中市法律扶助的服務品質與顧問律師的服務熱誠，已獲民眾信賴與肯定。

顧問律師中，犯罪被害人保護協會台中分會主委林坤賢在洪仲丘案、中捷工安事件、李方艾美酒店鷹架倒塌事故中，都可看到他協助被害人及家屬捍衛自己的權益。他也是慈濟人，在花東新村、自強新村原地重建案中，他促成慈濟的援建。

陳怡成則是律師公會全國聯合會理事，近幾年積極推展修復式正義，今年更參與「校園法治教育修復式正義」一書之編寫，將修復式正義推動到校園。

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  • 台中市長林佳龍（左）表揚法律扶助律師。（記者張菁雅攝）

    台中市長林佳龍（左）表揚法律扶助律師。（記者張菁雅攝）

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