「尊重亡者」撿骨分2層 南市殯葬所貼心服務

南區火化場重進行空間大改造，希望讓家屬撿骨時感受「尊重亡者、體恤生者」貼心服務。（記者洪瑞琴攝）

2016-12-27 18:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應殯葬服務品質提升的需求，南市殯葬管理所進行南區、柳營祿園火化場重新規劃設計美化，進行空間大改造，並擬訂撿骨裝罐標準作業流程SOP，並設計精緻鈦鋁合金雙層撿骨盒，質輕且美觀，分為上下2層分別裝盛先人上、下半身骨骸，讓家屬撿骨時感受「尊重亡者、體恤生者」貼心服務。

以往原撿骨裝罐及棺柩進爐等作業皆集中於火化大廳，狹窄凌亂，撿骨只有簡易工具裝骨骸灰，還得仰賴撿骨人員熟稔技巧細分，設計雙層撿骨盒後，更能完整妥善裝罐無缺憾，近日紛紛獲得家屬感謝。

民政局長陳宗彥表示，隨著民眾對遺體火化接受度之提升，火化率高達95%，及喪葬觀念大幅改變，為提供民眾更優質殯葬服務，並推動「節葬」與「簡葬」的新殯葬文化，特別考量撿骨裝罐作業及棺柩進出爐動線集中於火化大廳，兩者作業動線互相影響干擾，因此藉由有效運用空間配置裝罐區，改善現有狀況。

殯葬管理所表示，將南區火化場原閒置服務櫃台空間改造成美侖美奐的裝罐區，更改置1號撿骨室為第二裝罐室；另柳營祿園火化場更是整修原有儲藏室空間裝潢改設置成專屬裝罐區，新裝罐區牆面皆以轄管納骨塔及大內植存專區圖片為背景，蘊含生命後續意義，裝罐過程也能賦予治喪家屬更莊重的治喪感受。