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腸胃炎疫情升溫 前往中日韓旅遊要小心

2016-12-27  16:12

〔記者林惠琴／台北報導〕日本、韓國、中國均為國人海外觀光的熱門地點，尤其元旦連續假期即將來臨，可能不少民眾已有出國計畫，但衛福部疾管署提醒，近期相關國家的腸胃炎疫情都在上升中，前往當地應該避免食用生冷食物，以降低感染風險。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，日本感染性腸胃炎疫情上升，包含東京都、山形縣等13都縣的監測報告數均超過預警值，整體趨勢與往年相似，檢出病原體中，以諾羅病毒第二型為主；另群聚疫情也有增加的情況，像是北海道札幌市、東京都銀座、靜岡縣等地都有傳出旅客、學校學生群聚事件。

劉定萍指出，韓國5歲以下急性腹瀉病毒檢出率也增加，近期以諾羅病毒占43.5%最多，而中國北京市諾羅病毒急性腸胃炎疫情頻傳，從11月以來已有18起群聚事件，高於去年同期的8起，主要發生於小學、幼稚園。

疾管署提醒，諾羅病毒經常透過糞口途徑傳染，未保持良好的衛生習慣、與患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，都可能會造成大規模群聚事件發生，強調低溫可能造成疫情上升，且國人到日本、韓國、中國的旅遊風氣旺盛，必須提高警覺、加強防護。

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  • 腸胃炎疫情升溫，前往中日韓旅遊要小心。（資料照，記者林欣漢攝）

    腸胃炎疫情升溫，前往中日韓旅遊要小心。（資料照，記者林欣漢攝）

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