陶晶瑩來了！跟曙光女中談夢想並不遙遠
2016-12-27 15:56
陶子陶晶瑩來了！陶子到新竹市曙光女中與學生分享夢想，只要堅持說對的話，做對的事，就是堅持夢想。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕電視節目主持人陶子陶晶瑩來了！陶子今天下午來到新竹市曙光女中，跟學生們談夢想，她說，夢想並不遙遠，只要努力及訓練，就能離夢想更靠近一公分。
陶子來到曙光女中引起學生的歡迎與騷動，陶子跟學生分享她的雪地哲學，她舉美國總統候選人希拉蕊和南韓總統朴謹惠及法國歐洲首富貝當古為例，提到她們都是勇敢實現夢想的人，也都成為社會和國際上優秀的代表人物。
陶子提到夢想實現是可透過訓練的，她提到學生可以先從訓練自制力開始，建議學生從整理自己的房間開始訓練自制力，這樣就能培養自信心，加上不斷的練習，就能離夢想更近。
擅長口說的陶子以各種事件來跟學生分享，她提到自己多次成為媒體報導事件的主角，像先前NBA的Curry事件，其實也是她發現對方是願意投球的，且是親民的，當時她認為那個當下不應結束，才會要求再延長30秒，由Curry長射投籃後結束，最後引來歡聲雷動。
不過，此事件後來引起網民撻伐，她還被封為「五秒姐」，四面八方的指責曾讓她飽受壓力，但她為自己辯駁，也了解這是個網路風潮，也考驗自己的挫折容忍力，她認為這是個學習經驗，只要做認為對的事，那就不要太在意外在的壓力與批評。
她最後也分享「天命」這件事，也就是找到適合自己做的事，就會事半功倍，因為那是讓你怎麼做都不會累的事。也是可以讓自己成長的養分。
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