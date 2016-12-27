人力物資不到位 曉明基金會年菜活動等待送暖人
2016-12-27 16:03
〔記者蘇金鳳／台中報導〕曉明社福基金會服務中市700多位老人，每年都會為獨居、弱勢老人及身障者發送年菜，但今年景氣差，500份年菜只募到200份，人力上需要250位發送年菜志工，目前只有100位報名者，讓曉明送年菜活動面臨重大困境。
曉明基金會將在明年的元月25日送年菜給長者，年菜的內容包括10菜1湯，還準備了水果、罐頭、麥片等乾糧，讓明年6天的農曆春節裡，長者能有多樣的選擇。
由於有很多長者自己一個人住，曉明的「寒冬送暖」送年菜活動，每一戶都會安排4位志工，因為除了要送年菜、對長者噓寒問暖表達關懷，還會帶著曉明長青大學長者所寫的春聯，協助獨居的長者張貼。
曉明基金會長青組主任蕭麗華表示，今年景氣很差，去年此時，曉明在年菜及發送年菜志工及車子都已到位，而此刻讓曉明感到十分憂慮的是，目前500份年菜只募到200份，需要250位志工，只有100位志工到位，需要65台送餐的車輛，卻只有10輛。
蕭麗華指出，每一份年菜共10餐1湯，有魚、有肉、佛跳牆等，還會幫長者貼春聯。去年曉明的黃修女就帶著多位志工，送年菜給一位80歲的許爺爺，老先生相當酷，看到如此多人來，要讓眾人放下年菜後就離開，表情就是下達客逐令。
由於老先生的妻子及2個孩子都病死在家中，因此老先生曾表示，也要跟妻子兒子一起死在家中，心中創傷相當深。因此雖然老先生擺明要大家離開，但大家仍然主動坐了下來，對老先生噓寒問暖，在年輕志工的熱情問候下，老先生打開心防，跟黃修女及志工談心情、聊故事，讓曉明更深刻的體會到送年菜更深層的意義。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 郵局擬週六全天營業 員工爭加班費或補休
- 屏東「福利農田」 療癒街友的心
- 全國首創 北市友善狗狗公車明元旦起試辦2個月
網友回應
熱門新聞
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 文青別鬼扯》蛋頭的智商 ＆ 蛋蛋的哀愁
- 政黨傾向民進黨居冠 年輕、高學歷最愛時代力量
- 自由廣場》千歲機場的台灣人與中國人
- 土地活化 108年半數公墓禁葬
- 前立委兒開700萬賓士酒駕 紅燈等到睡著險釀禍！
- 跨越中山路及新府路 新板特區遠百空橋動工 107年完工
- 母狗受傷困鐵道 伴侶不離不棄惹哭網友...
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查
- 內蒙古驚現罕見「日柱」 色彩繽紛點綴夜空
- 巴西足球隊空難 初步鑑定人為疏失所致
- 毒販拒捕 警以綜合逮捕術制伏
- BOXING出輯「不簡單」 爆阿妹磨工一流
- 中國抵制台灣用中華台北 柯P：體育就是體育
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 伴屍200公里棄屍 兇手：不敢在拘留所獨處
- 欠稅大戶 追稅目標50億
- 光復也扮霧社事件 原民立委：不把我們當人看！
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 芃芃溫泉 86年重現
- 台北第14間》非營利幼兒園 進駐天母國小
- SBL》找回昔日身手 林宜輝獲單周最佳球員
- 台南套頭女屍案偵破 男友坦承犯案
- 毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返
- 假綁票真詐騙 受害人：為何用對子女的愛欺騙
- 聯國譴責屯墾 以色列召美大使訓話
- 海報展分享故事／癌末病患器捐 醫師感動落淚
- 車太鉉94狂！這堆男神都為了他乖乖坐一排
- SpeXial沖繩拍寫真 風田洗澎澎全都露
- 你有摸都會驗出來！運將猥褻短褲辣妹心虛洗手
- 張柏芝帶寶貝兒到遊樂場過聖誕 親切與粉絲合影
- 大有國中紙雕課 各國地標栩栩如生
- Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
- 「微笑彎綠美化」 平溪嶺腳車站變美麗
- NBA》新秀年入明星賽票選名單 「推特王」興奮不已
- 精英野溪溫泉 越野車擅闖留垃圾
- 任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
- 自由廣場》回應廖念漢先生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人力物資不到位 曉明基金會年菜活動等待送暖人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分