人力物資不到位 曉明基金會年菜活動等待送暖人

2016-12-27 16:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕曉明社福基金會服務中市700多位老人，每年都會為獨居、弱勢老人及身障者發送年菜，但今年景氣差，500份年菜只募到200份，人力上需要250位發送年菜志工，目前只有100位報名者，讓曉明送年菜活動面臨重大困境。

曉明基金會將在明年的元月25日送年菜給長者，年菜的內容包括10菜1湯，還準備了水果、罐頭、麥片等乾糧，讓明年6天的農曆春節裡，長者能有多樣的選擇。

由於有很多長者自己一個人住，曉明的「寒冬送暖」送年菜活動，每一戶都會安排4位志工，因為除了要送年菜、對長者噓寒問暖表達關懷，還會帶著曉明長青大學長者所寫的春聯，協助獨居的長者張貼。

曉明基金會長青組主任蕭麗華表示，今年景氣很差，去年此時，曉明在年菜及發送年菜志工及車子都已到位，而此刻讓曉明感到十分憂慮的是，目前500份年菜只募到200份，需要250位志工，只有100位志工到位，需要65台送餐的車輛，卻只有10輛。

蕭麗華指出，每一份年菜共10餐1湯，有魚、有肉、佛跳牆等，還會幫長者貼春聯。去年曉明的黃修女就帶著多位志工，送年菜給一位80歲的許爺爺，老先生相當酷，看到如此多人來，要讓眾人放下年菜後就離開，表情就是下達客逐令。

由於老先生的妻子及2個孩子都病死在家中，因此老先生曾表示，也要跟妻子兒子一起死在家中，心中創傷相當深。因此雖然老先生擺明要大家離開，但大家仍然主動坐了下來，對老先生噓寒問暖，在年輕志工的熱情問候下，老先生打開心防，跟黃修女及志工談心情、聊故事，讓曉明更深刻的體會到送年菜更深層的意義。