| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南港高工男學生墜樓 命危送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

低價高麗菜賣進花蓮 花蔬：次級貨、非常態

市場批發價1公斤約10元的高麗菜，近日已從台北延燒進花蓮，一度讓農民怨聲載道，擔心「低價風波」若再蔓延下去，恐會影響明年初量產的高麗菜價。（記者王峻祺攝）

2016-12-27  15:59

〔記者王峻祺／花蓮報導〕市場批發價1公斤約10元的高麗菜，近日已從台北延燒進花蓮，一度讓農民怨聲載道，擔心「低價風波」若再蔓延下去，恐會影響明年初量產的高麗菜價；花蓮蔬果運銷合作社今強調，1公斤10元高麗菜均為次級貨及冷藏品，並非常態性，預估未來拍賣均價將依產地回到15元至30元不等。

9月底梅姬颱風重創全台蔬菜產地，菜價持續飆高不下，一顆高麗菜市場價還曾漲到300元，政府不僅緊急釋出冷藏庫蔬菜，更積極剷除惡意囤貨的「菜蟲」，才讓價格稍稍回穩，不料本月卻因市場供需失衡，高麗菜價一路跌到谷底。

花蓮農民10月復耕高麗菜，經3個多月的生長期，預計12月中旬至明年1月底前才會陸續盛產，但眼看現階段高麗菜1公斤平均價僅約10元，讓菜農除擔憂「菜金」將變「菜土」外，更怕心血全會化作烏有。

花蓮蔬果運銷合作社代理經理潘文賢說，北部高麗菜1公斤約10元的拍賣價，目前花蓮確實出現過幾次，但多半為次級貨及冷藏貨品，並非常態性，呼籲農民不用過度擔憂，也盼消費者支持在地盛產蔬果。

他強調，花蓮高麗菜約到明年1月才會進入旺季，目前高麗菜1公斤拍賣均價約15元，若依產地區分，還可望上看近40元，本週高麗菜價山上最高價約38元、初秋（平地）則為17元。

潘文賢說，今年受到風災影響，台灣整體蔬果生產量銳減，合作社自創社70年來，很少有單日進貨量在30噸以下，但從8月份以來，每天進貨量幾乎都在20多噸，除要積極尋找蔬果貨源，更擔心會影響菜價，造成農友損失，但目前與外縣市相比，縣內菜價仍算平穩，暫時不會有崩盤危機。

王姓菜農說，高麗菜從種下苗種到收成，成本就要11元，1公斤拍賣價15元還可小賺，但若跌到10元，可就真的會虧錢，盼明年價格能夠回穩，只求不要賠錢就好。

廣告
  • 花蓮農民10月復耕高麗菜，經3個多月的生長期，預計12月中旬至明年1月底前才會陸續盛產，但眼看現階段高麗菜1公斤平均價僅約10元，讓菜農除擔憂「菜金」將變「菜土」外，更怕心血全會化作烏有。（記者王峻祺攝）

    花蓮農民10月復耕高麗菜，經3個多月的生長期，預計12月中旬至明年1月底前才會陸續盛產，但眼看現階段高麗菜1公斤平均價僅約10元，讓菜農除擔憂「菜金」將變「菜土」外，更怕心血全會化作烏有。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 低價 次級貨 高麗菜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：低價高麗菜賣進花蓮 花蔬：次級貨、非常態


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.