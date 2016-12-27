低價高麗菜賣進花蓮 花蔬：次級貨、非常態
市場批發價1公斤約10元的高麗菜，近日已從台北延燒進花蓮，一度讓農民怨聲載道，擔心「低價風波」若再蔓延下去，恐會影響明年初量產的高麗菜價。（記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕市場批發價1公斤約10元的高麗菜，近日已從台北延燒進花蓮，一度讓農民怨聲載道，擔心「低價風波」若再蔓延下去，恐會影響明年初量產的高麗菜價；花蓮蔬果運銷合作社今強調，1公斤10元高麗菜均為次級貨及冷藏品，並非常態性，預估未來拍賣均價將依產地回到15元至30元不等。
9月底梅姬颱風重創全台蔬菜產地，菜價持續飆高不下，一顆高麗菜市場價還曾漲到300元，政府不僅緊急釋出冷藏庫蔬菜，更積極剷除惡意囤貨的「菜蟲」，才讓價格稍稍回穩，不料本月卻因市場供需失衡，高麗菜價一路跌到谷底。
花蓮農民10月復耕高麗菜，經3個多月的生長期，預計12月中旬至明年1月底前才會陸續盛產，但眼看現階段高麗菜1公斤平均價僅約10元，讓菜農除擔憂「菜金」將變「菜土」外，更怕心血全會化作烏有。
花蓮蔬果運銷合作社代理經理潘文賢說，北部高麗菜1公斤約10元的拍賣價，目前花蓮確實出現過幾次，但多半為次級貨及冷藏貨品，並非常態性，呼籲農民不用過度擔憂，也盼消費者支持在地盛產蔬果。
他強調，花蓮高麗菜約到明年1月才會進入旺季，目前高麗菜1公斤拍賣均價約15元，若依產地區分，還可望上看近40元，本週高麗菜價山上最高價約38元、初秋（平地）則為17元。
潘文賢說，今年受到風災影響，台灣整體蔬果生產量銳減，合作社自創社70年來，很少有單日進貨量在30噸以下，但從8月份以來，每天進貨量幾乎都在20多噸，除要積極尋找蔬果貨源，更擔心會影響菜價，造成農友損失，但目前與外縣市相比，縣內菜價仍算平穩，暫時不會有崩盤危機。
王姓菜農說，高麗菜從種下苗種到收成，成本就要11元，1公斤拍賣價15元還可小賺，但若跌到10元，可就真的會虧錢，盼明年價格能夠回穩，只求不要賠錢就好。
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標題：低價高麗菜賣進花蓮 花蔬：次級貨、非常態
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