知本遊樂區喜見嬌客 黃喉貂三劍客現身

2016-12-27 15:37

［記者黃明堂／台東報導］知本國家森林遊樂區除了常見台灣獼猴，現在連保育類的黃喉貂也常出現蹤，去年以來多見單隻，最近則有3隻同時出現在好漢坡，園方喜見「三劍客」，認為族群數量比預期的多。

台東林區管理處表示，12月24日一大早園區剛開放，巡護同仁正忙碌著進行園區安全巡護工作時，在好漢坡步道起點平台發現3隻黃喉貂結隊成群現蹤，其活潑好動且靈活的身形讓人覺得有趣可愛，特別的是黃喉貂的頸部毛色鮮黃十分顯著，色澤往身軀及四肢漸層轉深，辨識度甚高。

林管處說，黃喉貂，屬食肉目貂科，偶會取食水果或核果，又名黃頸鼬，主要分布於東亞和東南亞及俄羅斯外東北地區，在台灣為特有亞種，也被稱為羌仔虎；根據特生中心資料顯示，牠們會以小群體合作獵捕體型較大的野生動物，日夜間均會出外活動覓食，平時棲身洞穴或樹洞，通常單獨活動，偶有三五成群出現，動作迅速敏捷善攀爬。

林管處表示，去年起已在知本國家森林遊樂區內接連發現疑似黃喉貂的蹤影，今年11月連續在園區不同的地點發現到多次單獨個體的身影，已讓大夥兒驚艷不已；日前能一次就紀錄到3隻更是不容易。

林管處對於這三劍客貴賓的蒞臨，園區採「不接觸、不打擾、不餵食」原則，持續觀察紀錄，也歡迎遊客入園親近森林的同時，也能一起守護這屬於大自然的嬌客，同時更呼籲遊客配合離開園區時將垃圾帶走，不僅能維護環境清潔，更能降低對園區內野生動物的干擾。

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