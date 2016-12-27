椎間盤突出寸步難行 緬甸華僑來台手術

金男與柯宗伯醫師合照。（記者張軒哲翻攝）

2016-12-27 15:26

〔記者張軒哲／台中報導〕緬甸一名43歲金姓男子因椎間盤突出，嚴重影響生活，甚至痛到臥床，尋求泰緬地區醫院治療，皆未能好轉，決定來台醫治，經童綜合醫院進行顯微式椎間盤切除手術，在背部切開3cm傷口，切除突出椎間盤，術後復原良好，症狀明顯改善，住院4天即出院，終止了病痛折磨。

金男是仰光當地華僑，從事輪胎代理生意，平日熱愛健身與運動，外型健壯，但今年10月腰部至臀部、大腿、小腿等部位酸麻疼痛，不耐久坐久站，連行走都困難，已影響生活品質；他尋求緬甸及泰國各醫院治療，成效都不彰。

曾有醫師開立止痛藥並交待拉腰進行復健，金男因體質關係，服用止痛藥後出現心律不整的情形，造成心跳每分鐘有時僅40多下，有時卻高達100多下；拉單槓與復健拉腰，卻反而讓疼痛症狀更嚴重，連腳底也發麻，甚至陰囊及肛門都有灼熱感。最後鎮日臥床，生活起居都要別人幫忙，連起身上廁所都需要用盡力氣，讓金男痛不欲生。

金男家人上網搜尋國際醫療資訊，決定赴台至童綜合醫院治療，與國際醫療合作發展中心聯繫、辦理簽證到台灣。

童綜合醫院神經外科醫師柯宗伯看診後安排腰椎核磁共振檢查，發現患者的腰椎第四與第五節椎間盤出現些許壓迫，但腰椎第五節及薦椎第一節間的椎間盤突出（即骨刺）嚴重，因此導致腳底酸麻。金男自費進行顯微式椎間盤切除手術，症狀明顯改善。

童綜合醫院神經外科醫師柯宗伯指出金男椎間盤突出問題。（記者張軒哲攝）