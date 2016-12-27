疾管署：上週新增10例流感重症 1例死亡
2016-12-27 15:15
〔記者林惠琴／台北報導〕天氣冷颼颼，衛福部疾管署最新統計，上週新增10例流感重症，年齡介於47至94歲，均有慢性病史，並有經審查與流感相關死亡1例，提醒本週受東北季風影響，各地天氣轉為濕冷，可能造成流感病毒活躍，而適逢跨年連續假期，民眾若出入人潮眾多的場所時，應該落實手部與呼吸道衛生。
疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增經審查與流感相關死亡個案為南部66歲男性，本身有高血壓、糖尿病、心律不整病史，11月上旬有咳嗽現象，發病後5天送急診，當時高燒40度、血氧濃度低，住院期間更併發肺炎、呼吸衰竭、腦中風、氣胸等，因此大約入院一個月後不幸死亡；該男為感染H3N2、未接種本流感季疫苗。
根據疾管署統計，今年7月1日進入本流感季以來，共計併發230例重症、28例死亡，其中，死亡個案93%病例有慢性病史，79%未接種流感疫苗，75%為感染H3N2。
衛福部提醒，目前流感疫苗已近用罄，民眾若沒接種到也別太擔心，建議平時勤洗手，注意個人衛生，出入人多公共場所戴上口罩，也可以降低感染流感的機率；一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應儘速就醫，必要時依醫師指示使用流感抗病毒藥劑並在家休養，以防病毒傳播。
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