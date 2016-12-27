白天不開燈就開罰？ 警澄清：宣導階段！沒罰則
2016-12-27 15:14
彰化警方多次出動交警騎乘重型警車白天開大燈宣導。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕假的！接連幾天臉書與LINE關於「明年元旦起車輛白天不開燈就開罰」的交通新制甚囂塵上，不少人信以為真，半信半疑的人則向警方求證，彰化縣警局今天從白天到下午更湧入大批民眾詢問，交通隊乾脆澄清強調，網路傳言都是「假的！」目前警方只有宣導車輛白天開大燈，但絕對沒有不開燈就開罰情事，民眾切勿聽信網路謠言。
大批民眾在臉書或LINE傳傳內容，為「元旦開始騎車或開車白天也要開大燈喔！這條交通規則元旦上路，沒有勸導期喔！一次一罰，每次汽車1200元，機車600元！ 高速公路加倍2400元 ，一次一罰，一天可以罰很多次喔！」
不少民眾都信以為真，準備要從元旦起騎車或開車上路時都要開頭燈，也有不少人抱怨政府單位為何都沒有公開公布這項消息。
由於彰化縣警局今年曾多次宣導車輛白天上路開大燈的訊息，甚至出動交通警察騎乘重型警車開大燈穿梭在大街上宣導，因此今天彰化縣警局也湧入不少民眾詢問這項消息的真假，甚至傳了一整天，交通隊乾脆出面強調，關於網路傳言明年元旦起白天不開大燈即開罰的消息是「假的」，目前都只是在宣導階段，沒有相關罰則。
不過警方也強調，未來出廠的新式機車、汽車都會強制加裝白天自動亮燈的裝置，以因應未來實施車輛白天開燈的措施。
「元旦車輛白天不開燈就開罰」？彰化警局網路瘋傳整天。（翻攝自網路）
「元旦車輛白天不開燈就開罰」？彰化警局網路瘋傳整天，警方也出面澄清。（翻攝自網路）
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