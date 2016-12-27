追蹤廚餘流向 環署擴大列管量販業

2016-12-27 15:07

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署為加強廢棄物清理流向管理，新增列管總公司資本總額新臺幣2,500萬元以上的超市及零售量販業，應上網申報廢棄物清理流向，及規範原列管事業廚餘產生量達每日16公斤以上或每年6公噸以上者，也應上網申報廚餘清理流向，以有效掌握該等業者產出之廚餘能妥善處理，並自明（106）年3月1日生效實施。

環保署表示，因去年底發生廢棄食品轉賣事件，為加強廢棄物管理，修訂應以網路申報之事業公告，擴大列管「產生廢棄食品之超級市場：從事提供家庭日用品、食品分部門零售，以生鮮及組合料理食品為主且總公司資本總額達新臺幣2,500萬元以上產生廢棄食品之行業」及「產生廢棄食品之零售式量販業：從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場一體且總公司資本總額達新臺幣2,500萬元以上產生廢棄食品之行業」2項事業，應上網申報廢棄物清理流向，以避免廢棄物非法流用。

另外，環保署為加強廚餘清理流向掌握，修訂網路申報規定公告，規範廚餘產生量實際或設計最大月產量平均每日16公斤以上，或每年6公噸以上之列管事業，應申報其產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形，以即時追蹤廚餘之清理流向。

環保署強調，本次擴大列管超級市場及零售式量販業，除要求其須依規定申報廢棄物清理流向外，亦將督促地方環保局加強勾稽稽查管制。並呼籲該等業者依規定申報廢棄物清理流向，一起為環境保護及人體健康把關。