| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
連亮5顆綠燈 國發會：景氣持續回溫 南港高工男學生墜樓 命危送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

追蹤廚餘流向 環署擴大列管量販業

2016-12-27  15:07

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署為加強廢棄物清理流向管理，新增列管總公司資本總額新臺幣2,500萬元以上的超市及零售量販業，應上網申報廢棄物清理流向，及規範原列管事業廚餘產生量達每日16公斤以上或每年6公噸以上者，也應上網申報廚餘清理流向，以有效掌握該等業者產出之廚餘能妥善處理，並自明（106）年3月1日生效實施。

環保署表示，因去年底發生廢棄食品轉賣事件，為加強廢棄物管理，修訂應以網路申報之事業公告，擴大列管「產生廢棄食品之超級市場：從事提供家庭日用品、食品分部門零售，以生鮮及組合料理食品為主且總公司資本總額達新臺幣2,500萬元以上產生廢棄食品之行業」及「產生廢棄食品之零售式量販業：從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場一體且總公司資本總額達新臺幣2,500萬元以上產生廢棄食品之行業」2項事業，應上網申報廢棄物清理流向，以避免廢棄物非法流用。

另外，環保署為加強廚餘清理流向掌握，修訂網路申報規定公告，規範廚餘產生量實際或設計最大月產量平均每日16公斤以上，或每年6公噸以上之列管事業，應申報其產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形，以即時追蹤廚餘之清理流向。

環保署強調，本次擴大列管超級市場及零售式量販業，除要求其須依規定申報廢棄物清理流向外，亦將督促地方環保局加強勾稽稽查管制。並呼籲該等業者依規定申報廢棄物清理流向，一起為環境保護及人體健康把關。

廣告
  • 環保署擴大列管超市、零售量販業申報廢棄物流向及加強廚餘管理。（環保署提供）

    環保署擴大列管超市、零售量販業申報廢棄物流向及加強廚餘管理。（環保署提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廚餘 廚餘回收 廢棄物 環保署
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：追蹤廚餘流向 環署擴大列管量販業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.