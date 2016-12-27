勞、國保年金給付提早入帳 310萬人受惠

2016-12-27 14:52

〔記者黃邦平／台北報導〕勞保老年年金、國保老年年金等多項給付津貼照例會在每月月底前入帳，但2017年元月正逢春節連續假期，勞動部勞工保險局決定提前作業、提早入帳，讓大家過個好年，預估有310萬人受惠。

勞保局國民年金組組長楊茂山表示，提前入帳的給付項目有勞保老年年金、勞保失能年金、勞保遺屬年金、國保老年基本保證年金與原住民給付、國保老年年金、國保身心障礙（基本保證）年金、國保遺屬年金。

勞保年金截至2016年11月累計核付金額已超過5630億元，有89萬1000多人正在領取，原本2017年1月30日入帳的勞保老年年金、失能年金、遺屬年金都將提早在1月25日入帳。

另外，國民年金保險的老年基本保證年金及原住民給付將提前在1月24日入帳，國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金及遺屬年金會提前在1月26日入帳；至於老年農民、漁民的老農福利津貼，會照原訂時程準時在1月20日入帳。

2017春節勞保、國保給付、老農津貼提前入帳

項 目 原入帳日期 提前入帳日期 人數 勞保老年年金、失能年金、遺屬年金 106.1.30（一） 106.1.25（三） 約89萬 老農津貼 106.1.20（五） － 約63萬 國保老年基本保證年金、原住民給付 106.1.25（三） 106.1.24（二） 約69萬 國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金、遺屬年金 106.1.31（二） 106.1.26（四） 約89萬

廣告 勞保局國民年金組組長楊茂山表示，國保老年年金等給付在春節前會提早入帳，預估有310萬人受惠。（記者黃邦平攝）

資料來源：勞動部勞工保險局 製表：記者黃邦平