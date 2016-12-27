勞、國保年金給付提早入帳 310萬人受惠
2016-12-27 14:52
資料來源：勞動部勞工保險局 製表：記者黃邦平
〔記者黃邦平／台北報導〕勞保老年年金、國保老年年金等多項給付津貼照例會在每月月底前入帳，但2017年元月正逢春節連續假期，勞動部勞工保險局決定提前作業、提早入帳，讓大家過個好年，預估有310萬人受惠。
勞保局國民年金組組長楊茂山表示，提前入帳的給付項目有勞保老年年金、勞保失能年金、勞保遺屬年金、國保老年基本保證年金與原住民給付、國保老年年金、國保身心障礙（基本保證）年金、國保遺屬年金。
勞保年金截至2016年11月累計核付金額已超過5630億元，有89萬1000多人正在領取，原本2017年1月30日入帳的勞保老年年金、失能年金、遺屬年金都將提早在1月25日入帳。
另外，國民年金保險的老年基本保證年金及原住民給付將提前在1月24日入帳，國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金及遺屬年金會提前在1月26日入帳；至於老年農民、漁民的老農福利津貼，會照原訂時程準時在1月20日入帳。
2017春節勞保、國保給付、老農津貼提前入帳
|項 目
|原入帳日期
|提前入帳日期
|人數
|勞保老年年金、失能年金、遺屬年金
|106.1.30（一）
|106.1.25（三）
|約89萬
|老農津貼
|106.1.20（五）
|－
|約63萬
|國保老年基本保證年金、原住民給付
|106.1.25（三）
|106.1.24（二）
|約69萬
|國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金、遺屬年金
|106.1.31（二）
|106.1.26（四）
|約89萬
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