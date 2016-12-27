數學每日玩半天有奇效 偏鄉學生成績躍升

2016-12-27 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕「半天玩數學，孩子都學會！」宜蘭縣政府與致誠教育基金會今天共同召開「宜蘭X均一精熟學習成效發表會」，基金會執行長呂冠緯表示，依台大經濟系教授林明仁所做，台灣首次大規模線上教育成效的研究發現，宜蘭的國小學生使用均一教育平台線上教材，只要花半天、3.5個小時玩數學，達到平台上的13個練習題組精熟程度，原本成績都是PR70的學生，2年後的學力檢測成績，將提升到PR84.2。

公益平台基金會董事長嚴長壽表示，台灣教育改革非常艱難，但現在是決定未來的重要關鍵時刻，另一場革命開始，不管是翻轉教室或以均一教育平台作為教改工具，都應用在教育現場，大家一起努力，台灣的教育應該不一樣。

宜蘭縣長林聰賢表示，宜蘭最具有實驗精神，宜蘭團隊是前來感恩和分享，讓有需要的家長和小朋友能善用此資源，宜蘭縣雖然拒絕訪視「不聽話」，在既定框架下突圍或衝撞，讓教育主管面對很大的挑戰，但相信此回饋，帶動社會共同發展教育，台灣要靠教育培養國力。

教育部次長林騰蛟表示，均一教育平台使用者從數千人到目前已達60萬人次，已有8千多部教學影片及2500組互動式練習題，影片已被看過700萬次，習題被使用超過9300萬次，很感謝均一無私提供給全國師生免費使用此平台。

林明仁表示，研究103和104學年宜蘭超過3700位學生的歷程顯示，原本四年級同程度的孩子，兩年來在均一上精熟超過13個技能的學生，成績表現得比沒有用均一的孩子會提升14.2個PR值；在做同樣的技能數量前提下，越能從等級1做到精熟，則最後的學業表現也越好；使用均一學習對所有學生均能提升學習成效，但對中後段學生的幫助效果更顯著。

呂冠緯表示，均一教育平台有中小學的數學、自然、英文、社會、Coding及Maker課程，均一盼望學生在學習時能具有自信，比起短時間大量練習，均一採用精熟點機制，少量多餐式，平均每天回來練習兩題，經過四輪後可獲得精熟，學生平均完成一個技能精熟所需時間僅15分鐘，不須花太多時間重覆練習。均一教育平台網址。