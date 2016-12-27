歲末掃除捐舊書 傳愛到家扶

2016-12-27 14:41

〔記者陳炳宏／台北報導〕歲末大掃除，家裡是否有舊的書、或其他用不到的物品要丟？先別丟，基於學習資源不足，八成家扶弱勢兒少等待發展契機，愛心企業茉莉二手書店與家扶基金會，於2017年1月1日至2月28日，合作舉辦「捐舊書、惜舊物、傳愛到家扶」公益活動，號召民眾一起歲末清舊書、捐舊物、募得善款將建置6座茉莉書屋、1台行動圖書車及辦理閱讀推廣活動，幫助家扶弱勢兒童敲開知識的大門、讓夢想飛揚。

家扶基金會表示，許多家扶弱勢兒少擁有許多潛力與才能，但貧窮卻阻礙他們的發展，若有適當的學習資源挹注，如圖書資源、閱讀推廣、多元學習課程，不但能夠擴展他們的視野、激發想像力，更能讓弱勢兒少有機會憑著自身潛能，展翅築夢。

舉辦募書活動已經十二年，茉莉二手書店營運長戴莉珍表示，因每年歲末年初大掃除時，許多書友會將愛書帶來茉莉二手書店，為其尋找下一個落腳處，因此，茉莉書店將環保、公益、閱愛人、惜物的理念結合起來，邀請書友們一同來做公益。

今天出席記者會的家扶扶助國二生高嘉筠，因為擔任清潔工的媽媽得扶養四個孩子，使得嘉筠只能靠每個月貼補家用剩餘的獎助學金，存二、三個月後，才買得起喜歡看的書。

高媽媽說，嘉筠從幼稚園中班就展現愛看書的天分，那時只是跟著姐姐一起念注音符號，沒想到就迷戀上看課本，也學會ㄅㄆㄇㄈ，到國小三年級已經是圖書館常客，家中常有借回來的書。

高媽媽說，原本還以為嘉筠只是好奇、愛翻書看圖片，沒想到嘉筠看的都是歷史典故書，後來甚至要求要買書，但家裡沒有多得錢，只能跟嘉筠說，自己努力念書，將獎助學金存下來去買書。

高媽媽表示，通常其他同年齡的孩子都喜歡去逛街、往外跑，但嘉筠就只喜歡在家看書，有到深夜還在看書，甚至偷偷藏書看，尤其是一些歷史典故書籍。

嘉筠說，自己超愛看書，尤其學校有書展時，一下課就跑去書展看書，就是希望可以把握時間多看一本書；不過現在嘉筠每個月盡量存下一百元，這樣二、三個月就能買一本新書了。

談起未來的志向，愛書成癡的嘉筠說，我想要成立一間可以免費看書的書屋，因為一定有很多愛看書的窮小孩，買不起書看。

今天出席記者會的已自立家扶青年余慈鈞，率先響應活動，當場捐出二手書籍，慈鈞以在家扶幫助下，自己半工半讀完成台大生物環境工程研究所學業為例，勉勵其他家扶孩子，可以善用學校資源，向圖書館反映添購自己想看的書。