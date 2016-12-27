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抗天災 釋迦收入保險明年試辦 農民負擔保費近半

2016-12-27  14:35

［記者張存薇／台東報導］天災不斷，重創農民生計，農委會擬試辦釋迦收入保險方案，台東縣農業處長許瑞貴指出，目前預計農委會負擔一半保費，縣府受限於財政困難，只能負擔5%以下，其餘為農民自負，有的農民認為近年天災多，有保險就有保障，也有農民不了解細節，還在觀望。

許瑞貴指出，農委會預計在明年初釋迦產期前施行保險，而釋迦保費為每公頃每年6萬9000元，如果是「保全險」，釋迦正常1年收入每公頃約70萬至80萬元，若因天災或市場起伏過大，實際收入未達標準，扣除天然災害救助金，會給付不足部分，但如果是農民經營管理不善、違規使用農藥肥料，甚至樹體已達經濟年限必須重新種植等，都「不理賠」。

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  • 台東釋迦將試辦收入保險。（記者張存薇攝）

    台東釋迦將試辦收入保險。（記者張存薇攝）

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