行動電源違規託運行李 飛安會：一年約15萬件

違規將行動電源託運行李，飛安會：一年約15萬件。（資料照，記者林彥彤攝）

2016-12-27 14:40

〔記者甘芝萁／台北報導〕近幾年行動電源和手機帶上飛機後，發生突發自燃意外事件頻傳，也引起飛安會重視。飛安會主委黃煌煇表示，根據航警統計，旅客違規將鋰電池或行動電源託運行李，一年約有15萬件，且大多不知不可託運在行李箱內，應加強宣導。

三星NOTE 7手機今年頻傳出電池過熱自燃、爆炸事件，讓國際間各航空公司針對該款手機祭出「禁令」，不准旅客帶上飛機，也讓三星不得不宣布停產。今年5月我國籍航空也發生旅客在機上用行動電源充電爆炸自燃，華航本月初也發旅客攜帶三星GALAXY S6 edge也在機上自燃。

對此，黃煌煇表示，近來發生二大重大問題包括威航機上行動電源自燃，以及手機在華航機上冒煙自燃等事件，兩起案件雖未造成人員傷亡或航機毀損，但影響層面不容小覷，因現在人人有手機，若航程中不慎起火，對飛安將是一大隱憂，因此飛安會將對兩起飛航事故審慎調查，以及提出如何降低風險的改善建議。

黃煌煇表示，到現在為止，為何會發生自燃，國際上仍無法掌握原因，但根據航警調查，一年在機場查獲的手機或鋰電池違法規定放置託運行李內，高達15萬件被攔查到，且大多不知道不可託運，因此國內應加強宣導，提醒乘客手機或鋰電池不可放到託運行李內。

黃煌煇指出，根據飛安會分析，近10年來至2015年止，渦輪噴射定翼機平均全毀事故率，已由10年前的每百萬離場3.18次降到0.58次，已低於全球平均值0.7次，但惟渦輪螺旋槳定翼機近10年平均事故率，受到興航兩起重大飛安事故影響，已由0次提高至3.09次/百萬離場，高於全球平均值1.76次，呼籲各界若發各個航空公司有飛安漏洞，可通報飛安會和民航局。