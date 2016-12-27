因為推行「這個」 醫師不必再查厚厚的病歷

2016-12-27 14:23

〔記者林孟婷／台南報導〕醫生以後看診不需要再翻閱厚厚一疊病例！衛福部從民國九十八年開始推動電子病歷政策，以達到無紙化目標，醫師也可從電子系統中得知病人的相關病歷、用藥狀況，大幅提升病人的醫療安全性。

奇美醫學中心歷經八年跨團隊的合作與努力，以病歷無紙化為目標，全力推動電子病歷，今年獲得衛福部「實施電子病歷及互通應用績優醫院獎評活動」無紙化推展競賽類別執行效的金獎殊榮。

奇美醫學中心病歷資訊管理室主任鄭天浚表示，執行電子病歷政策大幅提升環保目標，減少列印、用紙、耗材以及人力使用等，初估一個月可以省下一百萬元以上的支出經費。

此外，電子病歷也改變醫師看診習慣，鄭天浚說，電子病歷可以將資訊整合，甚至可以將數據以曲線呈現，從中了解數值的變化，以前醫師要從紙本病歷中進行查閱，現在從電子系統中就可以一目了然。

奇美醫學中心院長邱仲慶說，院內人員多次在門診候診區、院外網站、媒體、奇美醫訊與宣導短片播放方式，提升民眾認知相關資訊，讓民眾可以共享醫療資訊化及電子病歷所帶來的好處。