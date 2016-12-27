元旦連假將登場 監理所嚴查客運安全設施

2016-12-27 14:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕3天的元旦連續假期將至，高雄市區監理所密集稽查高雄市建國路沿線客運站，督導業者疏運整備情形及車輛安全設備。

高雄市區監理所表示，除了針對車輛的滅火器、車窗擊破器、胎紋及駕駛人的駕駛資格之外，對於駕駛員的酒測結果及駕駛工時更為注重，希望旅客及駕駛員安全上路。

迎接2017年，高雄市除了在義大世界有今年最長的跨年煙火秀外，在高雄夢時代廣場也有跨年演唱，會讓南台灣的朋友享受豐富精采的跨年活動。

高雄市區監理所所長冬啟程表示，以往假日在高鐵左營站督導旅客疏運時，站內站外都是出遊人潮，尤其是往墾丁及義大世界的班車，更是班班客滿，一位難求。因應今年元旦連續假期，已事先協調客運業者，視情況加開班車疏運，籲請民眾規劃假期要趁早，才能悠哉的享受假期。