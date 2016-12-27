高鐵春節疏運 12/29開放訂票
〔記者甘芝萁／台北報導〕2017年春節共有6天假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉歡度春節及假期旅遊需求，特別自1月25日（三）至2月2日（四）規劃為期9天的春節疏運，旅客可自12月29日（四）凌晨零時起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。
高鐵2017年春節疏運期間加開392班次列車（南下195班、北上197班），總計提供1568班次列車的旅運服務，並維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」。同時，各車次依旅運需求提供3至5節自由座車廂。
春節期間人潮眾多，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。
台灣高鐵春節疏運期間共規劃581班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次37%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠（春節疏運期間早鳥適用車次表）；此外，疏運期間亦規劃290班次列車適用「大學生優惠」，歡迎大專院校學生利用高鐵網路訂票系統「大學生優惠」專區以及便利超商、手機T-EXPRESS訂位、付款。
2017 春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：
一、自由座服務：疏運期間各車次列車依照旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持悠遊聯名卡之旅客，可直接感應進站。
二、定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠期效含1月27日至2月1日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月2日（含）起自動展延對應之天數。
三、其他優惠：
l 適用：春節疏運期間大學生優惠、早鳥優惠及標準車廂信用卡優惠。
l 不適用：商務車廂升等、平日離峰、25人以上大型團體及校外教學等專案。
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