送給屏東了！「天與地」帶民眾親近藝術

屏東縣政府廣場草坪的大理石雕塑，今天舉行捐贈儀式，由明基友達文教基金會捐贈給屏東縣政府。（屏東縣政府文化處提供）

2016-12-27 14:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕樹立在屏東縣政府廣場草坪上的大理石雕塑「天與地」，是縣民熟悉的藝術景觀，這件藝術品由明基友達文教基金會從2013年10月起以「借展」方式擺設在縣府廣場草坪，今天基金會將雕塑捐贈給縣府，讓洽公民眾可以永久欣賞大師作品，親近藝術。

基金會執行長童文池說，基金會長期推動本土與國際雕塑藝術的交流，大理石雕塑「天與地」是2012年邀請白俄羅斯著名藝術家阿力亞榭．索羅金（Aliaksei Sarokin）來台參與國際雕塑營的創作成果，「雕塑」在藝術創作中具有易保存性、可觸摸性、多角度觀賞的特點，容易讓民眾親近藝術。

今天上午在屏東縣政府舉辦捐贈儀式，童文池也表示，他的另一半是屏東內埔人，身為屏東女婿，於公於私都非常喜愛屏東，除了把雕塑送給屏東，也希望往後有更多機會為屏東這塊土地貢獻心力。

副縣長吳麗雪說，明基友達基金會在88風災後協助泰武國小新校舍重建，與縣府締結了合作淵源，「天與地」多年來已成為縣府重要的藝術景觀，但一般民眾並不清楚這件藝術品的緣由，透過這次的捐贈儀式，希望讓更多人知道基金會讓大眾親近藝術的美意。