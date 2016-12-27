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世新大學生快閃 扮「馬路三寶」宣導交安

2016-12-27  14:06

〔記者林曉雲／台北報導〕騎車常會遇到很多「馬路三寶」：「沒睡寶」、「掏寶」、「酒足飯寶」，世新大學公廣系學生穿上充氣恐龍裝，日前在新北市快閃，扮演在馬路上橫衝直撞的三寶「恐龍腦弟」，吸引不少民眾圍觀，學生們希望能藉此號召民眾抓「馬路三寶」，且一起「拒當馬路三寶」。

世新大學學生日前在熱鬧的新北耶誕城舉辦快閃活動，邀請民眾一起「拒當馬路三寶，歡樂過聖誕」。Never Catch畢製小組組長譚嘉琪表示，今年世新大學公廣系大四學生與新安東京海上產險產學合作，在畢業製作專題共同推廣「機車交通安全議題」，自今年11月至明年5月舉辦一系列的宣傳活動，帶大家更了解馬路上的三寶。

譚嘉琪表示，騎車最怕遇到三寶來作怪，尤其大學生多是機車族群，更加需要重視及宣導這個議題，一般大眾所認知的「馬路三寶」是指行車上路造成危險的駕駛人，世新公廣系學生延續新安東京海上產險8月推出的「騎怪耶～哪來這麼多三寶」網路影片，製作多種影片中出現的三寶標誌與民眾互動，例如「沒睡寶」、「掏寶」、「酒足飯寶」等，讓觀者覺得很有趣。

世新大學學生也穿上充氣恐龍裝，扮演馬路上橫衝直撞的三寶「恐龍腦弟」，吸引大批民眾圍觀，同時邀請民眾一起擲骰子抓寶，透過活潑有趣的互動方式，呼籲「抓到三寶也要拒當三寶」。FB活動粉絲專頁，可參加抽獎活動。

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  • 世新大學學生扮演馬路三寶「恐龍腦弟」，宣導交通安全。（圖由世新大學提供）

    世新大學學生扮演馬路三寶「恐龍腦弟」，宣導交通安全。（圖由世新大學提供）

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