志玲基金會助學贈金 鄉親盼志玲姊姊也返鄉為後壁代言

名模林志玲父親林繁男今日返回後壁頒贈獎助學金給28名後壁區國中小學童。（記者王涵平攝）

2016-12-27 13:48

［記者王涵平／台南報導］名模林志玲父親林繁男今日返回後壁頒贈獎助學金給28名學童，後壁區長魏文貴除感謝志玲姊姊慈善基金會返鄉助學，也希望志玲姊姊有機會返鄉為後壁代言。

財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會捐贈清寒獎助學金活動，今日上午在後壁公所舉行，志玲姊姊慈善基金會董事、林志玲的父親林繁男返鄉頒發獎助學金，後壁、菁寮國中及後壁、菁寮、永安、新嘉、新東、樹人、安溪總計28名學童受惠，每人獲頒3000元至5000元不等的獎助學金，合計10萬元，鼓勵學子勤奮向學。

魏文貴指出，林志玲老家在後壁，因喜愛小孩子而成立慈善基金會，捐助全台各地清寒學子，已是第6次捐贈後壁區各國中、小清寒獎助金。

魏文貴表示，志玲姊姊的父親林繁男出身後壁區安溪寮，行善相當低調，是後壁區旅北同鄉會理事，長期對故鄉貢獻良多，感謝志玲姊姊慈善基金會長期對後壁區學校的資助，也曾數度邀請志玲姊姊返鄉頒發助學金，希望未來有機會能邀請志玲姊姊為故鄉後壁區代言。