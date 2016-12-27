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為歡樂宜蘭年、綠博暖身 冬山鄉元旦升旗暨健走活動

2016-12-27  13:47

［記者江志雄／宜蘭報導］明年歡樂宜蘭年及宜蘭綠色博覽會將移師冬山鄉舉行，冬山鄉長謝燦輝今天宣布，鄉內元旦升旗暨健行擴大舉辦，為2大活動暖身；這項活動是民進黨執政地區少數的元旦升旗活動。

歡樂宜蘭年除夕夜在冬山火車站前廣場登場，綠博也將首度走出蘇澳武荖坑風景區，移往冬山河生態綠洲，謝燦輝歡迎鄉親出席冬山鄉升旗暨健行活動，祈求鄉政昌隆開創新局。

冬山鄉元旦升旗連辦12年，元月1日當天上午6點40分起，在冬山鄉政中心報到，升旗後健走，行經冬山火車站、生態綠洲等地，全程約4.5公里，鄉公所提供1200份紀念帽、礦泉水及毛巾，備有平安粥、奶茶，給參加者暖暖身子。

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  • 冬山鄉長謝燦輝（中）宣布，元旦升旗暨健行活動擴大舉辦。（記者江志雄攝）

    冬山鄉長謝燦輝（中）宣布，元旦升旗暨健行活動擴大舉辦。（記者江志雄攝）

  • 冬山鄉立托兒所小朋友為元旦活動代言。（記者江志雄攝）

    冬山鄉立托兒所小朋友為元旦活動代言。（記者江志雄攝）

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