為歡樂宜蘭年、綠博暖身 冬山鄉元旦升旗暨健走活動
2016-12-27 13:47
［記者江志雄／宜蘭報導］明年歡樂宜蘭年及宜蘭綠色博覽會將移師冬山鄉舉行，冬山鄉長謝燦輝今天宣布，鄉內元旦升旗暨健行擴大舉辦，為2大活動暖身；這項活動是民進黨執政地區少數的元旦升旗活動。
歡樂宜蘭年除夕夜在冬山火車站前廣場登場，綠博也將首度走出蘇澳武荖坑風景區，移往冬山河生態綠洲，謝燦輝歡迎鄉親出席冬山鄉升旗暨健行活動，祈求鄉政昌隆開創新局。
冬山鄉元旦升旗連辦12年，元月1日當天上午6點40分起，在冬山鄉政中心報到，升旗後健走，行經冬山火車站、生態綠洲等地，全程約4.5公里，鄉公所提供1200份紀念帽、礦泉水及毛巾，備有平安粥、奶茶，給參加者暖暖身子。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 郵局擬週六全天營業 員工爭加班費或補休
- 屏東「福利農田」 療癒街友的心
- 全國首創 北市友善狗狗公車明元旦起試辦2個月
網友回應
熱門新聞
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 文青別鬼扯》蛋頭的智商 ＆ 蛋蛋的哀愁
- 政黨傾向民進黨居冠 年輕、高學歷最愛時代力量
- 自由廣場》千歲機場的台灣人與中國人
- 土地活化 108年半數公墓禁葬
- 前立委兒開700萬賓士酒駕 紅燈等到睡著險釀禍！
- 跨越中山路及新府路 新板特區遠百空橋動工 107年完工
- 母狗受傷困鐵道 伴侶不離不棄惹哭網友...
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查
- 內蒙古驚現罕見「日柱」 色彩繽紛點綴夜空
- 巴西足球隊空難 初步鑑定人為疏失所致
- 毒販拒捕 警以綜合逮捕術制伏
- BOXING出輯「不簡單」 爆阿妹磨工一流
- 中國抵制台灣用中華台北 柯P：體育就是體育
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 伴屍200公里棄屍 兇手：不敢在拘留所獨處
- 欠稅大戶 追稅目標50億
- 光復也扮霧社事件 原民立委：不把我們當人看！
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 芃芃溫泉 86年重現
- 台北第14間》非營利幼兒園 進駐天母國小
- SBL》找回昔日身手 林宜輝獲單周最佳球員
- 台南套頭女屍案偵破 男友坦承犯案
- 毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返
- 假綁票真詐騙 受害人：為何用對子女的愛欺騙
- 聯國譴責屯墾 以色列召美大使訓話
- 海報展分享故事／癌末病患器捐 醫師感動落淚
- 車太鉉94狂！這堆男神都為了他乖乖坐一排
- SpeXial沖繩拍寫真 風田洗澎澎全都露
- 你有摸都會驗出來！運將猥褻短褲辣妹心虛洗手
- 張柏芝帶寶貝兒到遊樂場過聖誕 親切與粉絲合影
- 大有國中紙雕課 各國地標栩栩如生
- Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
- 「微笑彎綠美化」 平溪嶺腳車站變美麗
- NBA》新秀年入明星賽票選名單 「推特王」興奮不已
- 精英野溪溫泉 越野車擅闖留垃圾
- 任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
- 自由廣場》回應廖念漢先生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為歡樂宜蘭年、綠博暖身 冬山鄉元旦升旗暨健走活動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分