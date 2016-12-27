反恐攻路障實測影片 網友：看了好舒壓
2016-12-27 14:28
就是這支路障，竟可完全阻擋大車的高速衝撞。（擷取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕歐洲今年發生數起以交通工具作為武器的恐怖攻擊，嫌犯均選用大型車輛衝撞人群，每每造成嚴重死傷。
近日有段影片在網路上瘋傳，是一種反大車路障的實測合輯，其中一款被稱為「卡車殺手（Truck Stopper）」的伸縮型路障，被設計能針對卡車結構中脆弱點加以擊破，在影片中屢屢成功擋下高速行駛的大型車輛，讓模擬的恐怖攻擊均以失敗告終。
影片經分享至臉書社團後，引發用戶們熱烈討論，網友紛紛留言讚嘆說「防恐攻靠這個就夠了吧」、「這可能連坦克都衝不過去喔」、「總統府前面可以多放幾隻，比地刺有用多了」、「這影片看了好舒壓啊」、「看來對有車頭的（大車）殺傷力更大」。
今年7月法國國慶日遭恐怖攻擊，一輛19噸貨車衝入人潮擁擠的濱海步道，以時速70公里高速衝撞人群，造成至少86人喪生，數十人輕重傷；而德國柏林本月19日也發生一起聯結車衝撞耶誕市集的恐怖攻擊，造成12死48傷。
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