無水可用三十多年 馬斗欄部落啟用自來水
台南市長賴清德與當地居民一起打開水龍頭，為通水典禮揭幕。（記者林孟婷攝）
〔記者林孟婷／台南報導〕大內區環湖里馬斗欄部落位於烏山頭水庫上游，因地理位置屬偏遠山區，居民近三十多年無自來水可用，當地住戶都是截取山泉水或直接購買瓶裝水飲用，長久以來一直飽受無自來水可用之苦，去年自來水第六區管理處設立配水池、加壓站等設施以及進行埋管配水，今年工程完工，居民終於可以打開水龍頭便利取水。
今日舉辦通水典禮，台南市長賴清德、經濟部水利署南區水資源局 局長黃世偉、自來水公司第六區管理處副理王英銘、大內區長李賢村、環湖里長鄭燦彬等人參與盛會，環湖里長鄭燦彬致詞時多次向在場人士鞠躬道謝，哽咽地說「謝謝你們的積極奔走，讓馬斗欄居民終於有水可用」。
自來水公司第六區管理處副理王英銘表示，此次通水典禮心中相當開心，「二十多年前馬斗欄居民申請自來水，當時的承辦人員就是我」，王英銘說，在退休之前可以看到馬斗欄通水，心中的激動與開心難以言語。
台南市長賴清德說，馬斗欄位於山區環境清幽，是台南的「人間仙境」，隨工程完工改善當地用水問題，當地民眾不用再取用溪水，可以享受現代化便利生活。
大內區長李賢村表示，市長賴清德上任後就相當關心此議題，並請經發局積極接洽自來水公司第六區管理處的協助，後來共同爭取到水利署補助190萬元工程款、配合市府自籌510萬元經費等總工程費用達700萬元。
由自來水公司第六區管理處負責施作1處配水池、加壓站，沿174線鋪設輸水管線1197公尺至馬斗欄部落入口處，另由大內區公所編列140餘萬元，鋪設連接供水主幹管與馬斗欄部落間之外管線約5000公尺，再建造1個主水塔及2個中繼水塔，一次性徹底來解決當地住戶長期無自來水可用的問題。
配水池、加壓站的設備，改善馬斗欄部落取水問題。（記者林孟婷攝）
打開水龍頭就能方便取水，馬斗欄居民直呼「真的好方便」。（記者林孟婷攝）
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