MIT海底地震儀進軍海外 韓國也喊讚！

2016-12-27 13:43

〔記者黃邦平／台北報導〕台灣自行研發的海底地震儀成功克服了電力、適應地形防水、氣密等技術挑戰，容易操作、價格低廉，歷經實地佈放觀測考驗，韓國釜山國立大學將價購，創下國內研發產品首度進軍海外案例。

這事由國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心（TORI）團隊研發，結合中央研究院地球科學研究所、國立中山大學海下科技研究所，從2008年開始研發，2009至今已經成功在台灣周邊佈放30多次，2011、2016兩度與韓國團隊合作，也通過重重考驗，獲得肯定。中心主任林慧玲說，上週也才到美國展示，未來還有更多國際合作的機會。

中山大學海洋科學院院長王兆璋表示，這種海底地震儀是用在科學研究上，必須長時間置放在海底，精密紀錄地震活動，越能觀測到微小的訊號越好，一般國際上大約分為3種等級，目前團隊的技術已經從第2級往第3級發展，舉例來說，只要遠在地球另一端南美洲智利發生規模6以上的地震，在台灣近海海底的地震儀都能精準觀測、清楚紀錄。

這款M.I.T.的地震儀長160公分、寬68公分、高95公分、重不到200公斤，論個頭尺寸比德國、美國同級產品小了一大截；海科中心助理研究員林佩瑩指出，這項設備整合了台灣在世界上居於領導地位的電路板等電子零件，研發出的記錄器體積比歐美產品小、耗電量低，但是資料解析度更高、儲存容量也更大，價位卻遠低於國外產品。

中研院研究員郭本垣強調，進軍韓國是研發近10年的成果，也是整體進軍國際戰略的一大步，政府現在強調「南向」政策，但是「北向」的挑戰難度非常高，這樣的成果讓人興奮；他記得第一次在韓國氣象局研究船上準備佈放地震儀是極寒冷的11月，工作人員只用塑膠布在船上搭了野戰帳篷冒著惡劣天候工作，第2次再去，韓國人非常放心。

其實韓國不像台灣地震頻繁，地震少、規模也較小；林佩瑩說，2016年初釜山國立大學與海科中心合作，選在韓國主要核電廠密布的東岸外海觀測地震，8月回收後再度佈放，期間也發生了少見的有感地震，儀器都精準記錄，成果也讓對方相當滿意。

海底地震儀面臨的環境與陸地上不同，電力必須完全靠電池供應、沉底時無法確認是否水平、防水與氣密的要求也高，相較於德國製的商用款式，自製海底地震儀不僅成本較低、可自主維修，還因為掌握關鍵技術，連功能都可隨時依照研究需要修改。

郭本垣說，因為掌握技術，團隊可以隨時依照需要調整功能，目前國內有計畫在海底觀測大屯火山活動狀況，也使用這部地震儀的縮小版在中南部觀測土石流，「進軍韓國是跳板，也是到日本最近的路」，他相信台灣可以在這種小規模客製化的產品市場上開出一條路。