MIT海底地震儀進軍海外 韓國也喊讚！
〔記者黃邦平／台北報導〕台灣自行研發的海底地震儀成功克服了電力、適應地形防水、氣密等技術挑戰，容易操作、價格低廉，歷經實地佈放觀測考驗，韓國釜山國立大學將價購，創下國內研發產品首度進軍海外案例。
這事由國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心（TORI）團隊研發，結合中央研究院地球科學研究所、國立中山大學海下科技研究所，從2008年開始研發，2009至今已經成功在台灣周邊佈放30多次，2011、2016兩度與韓國團隊合作，也通過重重考驗，獲得肯定。中心主任林慧玲說，上週也才到美國展示，未來還有更多國際合作的機會。
中山大學海洋科學院院長王兆璋表示，這種海底地震儀是用在科學研究上，必須長時間置放在海底，精密紀錄地震活動，越能觀測到微小的訊號越好，一般國際上大約分為3種等級，目前團隊的技術已經從第2級往第3級發展，舉例來說，只要遠在地球另一端南美洲智利發生規模6以上的地震，在台灣近海海底的地震儀都能精準觀測、清楚紀錄。
這款M.I.T.的地震儀長160公分、寬68公分、高95公分、重不到200公斤，論個頭尺寸比德國、美國同級產品小了一大截；海科中心助理研究員林佩瑩指出，這項設備整合了台灣在世界上居於領導地位的電路板等電子零件，研發出的記錄器體積比歐美產品小、耗電量低，但是資料解析度更高、儲存容量也更大，價位卻遠低於國外產品。
中研院研究員郭本垣強調，進軍韓國是研發近10年的成果，也是整體進軍國際戰略的一大步，政府現在強調「南向」政策，但是「北向」的挑戰難度非常高，這樣的成果讓人興奮；他記得第一次在韓國氣象局研究船上準備佈放地震儀是極寒冷的11月，工作人員只用塑膠布在船上搭了野戰帳篷冒著惡劣天候工作，第2次再去，韓國人非常放心。
其實韓國不像台灣地震頻繁，地震少、規模也較小；林佩瑩說，2016年初釜山國立大學與海科中心合作，選在韓國主要核電廠密布的東岸外海觀測地震，8月回收後再度佈放，期間也發生了少見的有感地震，儀器都精準記錄，成果也讓對方相當滿意。
海底地震儀面臨的環境與陸地上不同，電力必須完全靠電池供應、沉底時無法確認是否水平、防水與氣密的要求也高，相較於德國製的商用款式，自製海底地震儀不僅成本較低、可自主維修，還因為掌握關鍵技術，連功能都可隨時依照研究需要修改。
郭本垣說，因為掌握技術，團隊可以隨時依照需要調整功能，目前國內有計畫在海底觀測大屯火山活動狀況，也使用這部地震儀的縮小版在中南部觀測土石流，「進軍韓國是跳板，也是到日本最近的路」，他相信台灣可以在這種小規模客製化的產品市場上開出一條路。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 郵局擬週六全天營業 員工爭加班費或補休
- 屏東「福利農田」 療癒街友的心
- 全國首創 北市友善狗狗公車明元旦起試辦2個月
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 文青別鬼扯》蛋頭的智商 ＆ 蛋蛋的哀愁
- 政黨傾向民進黨居冠 年輕、高學歷最愛時代力量
- 自由廣場》千歲機場的台灣人與中國人
- 土地活化 108年半數公墓禁葬
- 前立委兒開700萬賓士酒駕 紅燈等到睡著險釀禍！
- 跨越中山路及新府路 新板特區遠百空橋動工 107年完工
- 母狗受傷困鐵道 伴侶不離不棄惹哭網友...
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查
- 內蒙古驚現罕見「日柱」 色彩繽紛點綴夜空
- 巴西足球隊空難 初步鑑定人為疏失所致
- 毒販拒捕 警以綜合逮捕術制伏
- BOXING出輯「不簡單」 爆阿妹磨工一流
- 中國抵制台灣用中華台北 柯P：體育就是體育
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 伴屍200公里棄屍 兇手：不敢在拘留所獨處
- 欠稅大戶 追稅目標50億
- 光復也扮霧社事件 原民立委：不把我們當人看！
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 芃芃溫泉 86年重現
- 台北第14間》非營利幼兒園 進駐天母國小
- SBL》找回昔日身手 林宜輝獲單周最佳球員
- 台南套頭女屍案偵破 男友坦承犯案
- 毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返
- 假綁票真詐騙 受害人：為何用對子女的愛欺騙
- 聯國譴責屯墾 以色列召美大使訓話
- 海報展分享故事／癌末病患器捐 醫師感動落淚
- 車太鉉94狂！這堆男神都為了他乖乖坐一排
- SpeXial沖繩拍寫真 風田洗澎澎全都露
- 你有摸都會驗出來！運將猥褻短褲辣妹心虛洗手
- 張柏芝帶寶貝兒到遊樂場過聖誕 親切與粉絲合影
- 大有國中紙雕課 各國地標栩栩如生
- Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
- 「微笑彎綠美化」 平溪嶺腳車站變美麗
- NBA》新秀年入明星賽票選名單 「推特王」興奮不已
- 精英野溪溫泉 越野車擅闖留垃圾
- 任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
- 自由廣場》回應廖念漢先生
標題：MIT海底地震儀進軍海外 韓國也喊讚！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email