二寮迎曙光 31日晚間10時起交管

左鎮二寮曙光日出景象美麗，宛如潑墨畫一般。圖為2016年元旦二寮曙光。（資料照，記者林孟婷攝）

2016-12-27 13:39

［記者王涵平／台南報導］二寮迎曙光活動，預估3000人次湧入，西拉雅國家風景區管理處將於12月31日晚間10點起進行交通管制，呼籲民眾配合。

管理處指出，活動指定停車場位於虎頭埤風景區北側停車場對面的虎踞營區（入口位於中興路上），將提供約500個汽車停車格與400個機車停車格。另虎踞營區為軍方要塞，民眾進入營區後禁止攝錄影，如違反規定將一律禁止進入，該區停車場開放時間至元旦當天早上9點。

二寮迎曙光活動周邊道路則陸續於12月31日晚間十點起至隔日早上10點進行交通管制，管制路段包括南162全線道路、南168路線（南171至台19甲新化外環道區間）、南175路線（南172至南168區間）。民眾可利用國道八號新化端接台20線至活動現場，沿路都將設有指標。

管理處強調，活動採「1人1票、憑票入場」的管制機制，民眾須持票進入至虎踞營區停車接駁，或步行進入活動場域；若無入場票，將無法進場，請民眾務必提早取票以及小心保管，所有票券遺失皆不補發。若票券有損毀塗改將視同作廢。相關訊息可至西拉雅國家風景區管理處官網及官方粉絲團查詢。