台南拚18件有感工程 副市長視察工安

2016-12-27 13:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017年春節即將來臨，副市長吳宗榮今天前往重大工程現場實地視察，要求施工單位務求公共工程品質及工地安全，過一個平安快樂的年節。

市府打造優質國際城市建設藍圖，吳宗榮接任副市長後，即提出18件「有感工程」加強審視監督，包括美術館新建工程、文和街災後就地重建工程、新營及鹽水區南80與南74交接處至縣道172線新闢工程、南市第三期新營區客運轉運中心市地重劃工程、鹽水區南76線無名橋改建工程，及後壁區南74線（6.8K~8.9K）道路改善工程。

身兼南市工程施工查核小組召集人的他，在年節前夕，再度前往這些工地視察；他強調，除了解每項工程施工進度、施作品質與工地安全外，同時一一檢視細節部分，要求務必做到最佳工程品質。

其中，因受到0206地震土壤液化，而拆除重建的文和街災後就地重建工程，吳宗榮十分關切工程進度與品質；他表示，務必做好施工品質，讓原住戶能感受到高品質的建築及市府最大的誠意。