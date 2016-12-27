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不三不四！完工典禮辣妹跳豔舞助興挨轟

員林鐡路高架化，橋下景觀工程，請清涼辣妹跳豔舞。（記者顏宏駿攝）

2016-12-27  13:30

〔記者顏宏駿／員林報導〕「員林鐵路高架橋下景觀營造工程」今天上午舉行完工典禮，公所安排多項節目前助興，其中3名穿著清涼的辣妹在台上大跳豔舞引發爭議，有民眾認為，可以炒熱氣氛，但也有民眾認為，現場只有市民代表和里長不到百人，一個小工程完工，竟花錢做如此粗俗的節目，「人民的血汗錢不該這樣花」。

寒流過境，3名身材修長窈窕的長髮辣妹忍著10幾度的低溫，穿著性感的公主裝，在台上扭腰擺臀，還不時雙腿開叉，做出潦人的姿態，不禁讓人臉紅心跳。

還好現場沒有小朋友，台下只有市公所官員、市民代表、里長和承包商不到百人。

這種幾近廟會豔舞尺度的表演節目，堂堂引進公部門的典禮會場，馬上引發爭議。

施姓民眾說，「很好啊，可以炒熱現場氣氛」。

卓姓民眾說，「太誇張」，一個小小的工程啟用儀式，竟然搞這種表演，真是粗俗到極點。

他強調，政府應做帶頭作用，提昇民眾水平，現在竟然引進「低俗的民間豔舞」，就算要帶動現場氣氛，也要看場合對不對，現場沒有其它觀眾，只有官員和代表出席，「到底是誰想看？公所做這樣的安排，不三不四」，「人民的血汗錢不是這樣花」。

市長張錦昆表示，該工程約1千500萬，改善鐵路高架橋下的空間，設置人行步道、自行車道及綠美化等設施，可使員林鄉親又增加一處結合休閒及運動優良場所。

至於為何請辣妹助興，公所表示，節目都外包給民間傳播公司，事前他們並不知道有這樣的節目。

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員林鐡路高架化，橋下景觀工程，請清涼辣妹跳豔舞。（記者顏宏駿攝）

員林鐡路高架化，橋下景觀工程，請清涼辣妹跳豔舞。（記者顏宏駿攝）

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