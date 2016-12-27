週五綠色運輸日 北市推悠遊卡紅利集點換現金

2016-12-27 13:20

〔記者陳紜甄／台北報導〕為鼓勵更多大眾參與「推廣共享、綠能政策」，北市交通局今日舉辦記者會，宣布推出「週五綠色運輸日」集點活動，民眾只要每週五嗶不限卡別的悠遊卡，搭乘北市公車、捷運或租借YouBik ，搭一次可累積一點UUPON紅利點數，每100點就可折抵為悠遊卡儲值金25元，活動期間自今年12月30日到明年2月24日止。

交通局自今年12月起至明年1月間，與台灣城市單車聯盟合作，每週五上午7時30時至9時30分舉辦「單車通勤日，請你喝咖啡」活動，北市交通局長張哲揚表示，12月有4千人次騎乘腳踏車，因活動成效良好，故在今日記者會上，宣佈再推出「週五綠色運輸日」集點活動，以紅利點數鼓勵民眾搭乘大眾工具。

張哲揚表示，目前搭乘捷運、公車與YouBike為58%的使用率，且市長柯文哲為最佳代言人，每週五身體力行搭乘大眾運輸工具上班，長達幾個月，藉此鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

每週五搭乘北市境內捷運、公車或YouBike，每搭一次就可累積1點UUPON紅利點數，搭10次就可累積10點，以此類推。民眾可使用手機下載UUPON App綁定悠遊卡並加入會員，即可使用。