國小廚工認真料理午餐不覺設備簡陋 教育處長送禮奬勵

建陽國小廚房雖悶熱，李双仍用心為師生料理午餐。（記者陳燦坤攝）

2016-12-27 13:01

〔記者陳燦坤／雲林報導〕四湖建陽國小廚工李双不抱怨廚房設備簡陋，每天用心為學童準備午餐，她深知學校弱勢家庭孩子不少，希望他們飽餐一頓後，可以提高學習成果，教育處長梁恩嘉相當感動，今送禮到校獎勵她。

李双今天幫學童料理午餐，意外收到一份禮物，教育處長梁恩嘉專程到校獎勵她的用心，校長黃瑞璋坦言學校舊有的廚房老舊，雖獲企業贊助興建一棟新的廚房，但沒經費添購設備，李双只能繼續在悶熱的舊廚房準備午餐，但她從來不抱怨，師生看了感到不捨。

李双則告訴黃瑞璋、梁恩嘉學校位在偏鄉資源少，許多學童來自弱勢家庭，有時吃飯都成問題，她每天如果能夠提供美味午餐，這些學童可以吃飽，上課將更能夠專心學習，將來才有機會靠著受教育翻轉自己命運。