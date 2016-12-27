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長照人力不足！林奏延：中高齡人力回流等多管道補充

衛福部長林奏延說明長照政策。（記者林惠琴攝）

2016-12-27  13:02

〔記者林惠琴／台北報導〕長照2.0即將上路，台灣居家服務策略聯盟理事長林金立今日表示，長照發展最大困境就是人力機制，目前估計每年人力缺口約5千至1萬不等，訓練人數應該是需求人數乘以3倍，因為研究發現，每訓練10個人中，有3人不具相關領域就業意向，有3人到醫院做看護，實際投入相關職場僅約4成。

林金立指出，從過去十年的長照經驗來看，每年只訓練約9千人，換算下來，實際投入職場可能也僅約3600人，又要分給所有單位，造成機構缺人，如今政府喊出平均月薪3萬元，加上一例一休提高機構的人事成本，估計明年機構恐增加收費，等於將支出成本反映在民眾身上。

林金立認為，針對一例一休，衛福部已有補助，但若是政府給的補助可以讓機構有更彈性的運用空間，而非只是聚焦於薪資，還包含改善內部的量能，提供更好的職場環境，以及提高照顧價值，從「把屎把尿」轉變成「協助患者能力好轉」，將會更吸引年輕人投入職場。

衛福部長林奏延說，針對長照人力缺口，目前的規劃多元，包含中高齡人力回流計畫、長照相關科系畢業生投入等，其中，每年有約5000名長照相關科系畢業生，明年將會在全台各分區舉辦春季就業博覽會，同時教育部「青年就業領航計畫」，衛福部分到800個名額，也會好好規劃；而國內多數醫學院後年的招生，也研擬將有無到長照機構從事社會服務納入參考，因為有研究發現，若是從小就接觸長者，日後投入與老人、高齡相關職業的意願也會較高。

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