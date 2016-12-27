網傳火龍果可解重金屬毒? 醫師這麼說…

火龍果營養好吃。（資料照，記者佟振國攝）

2016-12-27 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕火龍果好吃又營養，網路傳言還可以解重心屬中毒，國泰醫院營養師洪可珎表示，火龍果可將重金屬粒子排出體外，但無法作為解毒劑。

《蘋果日報》報導，洪可珎指出，火龍果內含的植物性蛋白質「白蛋白」具有黏性、膠質性，火龍果的蛋白質與纖維能與重金屬粒子結合，並排出體外，但洪可珎也說，火龍果並不等同於解毒劑，因此無法解重金屬中毒。