東北風持續增強！北北基宜等4縣市大雨特報

氣象局對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣等四縣市發布大雨特報。（中央氣象局）

2016-12-27 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕由於東北季風持續增強，中央氣象局表示，今（27日）基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，呼籲外出民眾攜帶雨具。

氣象局對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣等四縣市發布大雨特報。