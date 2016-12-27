盆栽蛋糕 大學生出主意幫助發明人

2016-12-27 12:27

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮民賴錦蝦發明盆栽蛋糕，並使用食品級標章容器申請專利在案，卻因不善數位行銷，被坊間業者大量複製而取代，中正大學成人及繼續教育學系學生團隊協助她製作客製化手機APP，也在產品包裝上加入巧思，獲2016「ICT應用創意競賽」大專組第1名。

經濟部中小企業處舉辦2016「ICT應用創意競賽」，鼓勵參賽團隊前往偏鄉與企業或群聚進行訪談，中正大學成教系學生丁子芸、蔡易晉、江芷慧、李宜潔、謝宜珊，挑選大林鎮製作「盆栽蛋糕」的業者，幫忙規劃創意行銷方案。

賴錦蝦表示，為了自己兩個孩子的健康，開始使用在地食材製作餅乾、點心，在小小的盆栽鋪滿蛋糕、提拉米蘇粉，用新鮮豆芽菜、草莓點綴，就像真的盆栽植物。

「沒有人知道這個盆栽蛋糕是她發明的。」學生丁子芸說，賴錦蝦的產品多樣，卻只透過團購網站販售，在網路上難以搜尋，利潤也被瓜分，團隊首先重新定位商品，主打方便食用的盆栽蛋糕，並設定講求小孩飲食健康的婦女、女性上班族為客群，提出優化圖片、購買關鍵字等網路行銷技巧，同時研發盆栽蛋糕APP，讓顧客能客製化蛋糕口味、內餡等，還想出購買蛋糕附贈培養土及植物種子的行銷方式。