| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

金牌球隊搭老爺車練球 東方文創所發起小額募款

2016-12-27  12:19

〔記者蘇福男／岡山報導〕金牌球隊岡山壽天國小棒球隊，平日搭老爺車外出練球、比賽，教練、球員安危令人憂心，東方設計學院文創所發起小額募款活動，以小小心意，表達對台灣棒球運動的熱情支持。

壽天國小棒球隊今年籌組國家聯隊，勇奪第34屆IBA-BOYS世界軟式錦標賽冠軍，但金牌球隊平時卻搭老爺車外出練球、比賽，由於老爺車近來經常路上拋錨，教練、球員安危令人憂心！

校長梁文堂指出，接送球員的2部9人座廂型車，是從各校準備淘汰、整修後繼續使用上路，其中，1部福斯廂型車已高齡19年，因購置經費約需百萬餘元，公部門並無相關預算編列，坐困愁城。

東方文創所經由本報披露報導獲悉，利用今年耶誕歡樂感恩餐會機會，發起為壽天國小棒球隊小額募款活動，獲得文創所師生熱烈回響，募得近8000元，將全數捐給壽天棒球隊。

文創所黃佳慧老師表示，壽天國小梁校長是該所校友，兩校相距不遠，發起小額募款是希望能略表心意、拋磚引玉，大手牽小手為台灣棒球運動加油打氣。

廣告
  • 東方設計學院文創所發起小額募款活動，表達對台灣棒球運動的熱情支持。（記者蘇福男攝）

    東方設計學院文創所發起小額募款活動，表達對台灣棒球運動的熱情支持。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 壽天國小 棒球 老爺車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：金牌球隊搭老爺車練球 東方文創所發起小額募款


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.