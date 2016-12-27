金牌球隊搭老爺車練球 東方文創所發起小額募款

2016-12-27 12:19

〔記者蘇福男／岡山報導〕金牌球隊岡山壽天國小棒球隊，平日搭老爺車外出練球、比賽，教練、球員安危令人憂心，東方設計學院文創所發起小額募款活動，以小小心意，表達對台灣棒球運動的熱情支持。

壽天國小棒球隊今年籌組國家聯隊，勇奪第34屆IBA-BOYS世界軟式錦標賽冠軍，但金牌球隊平時卻搭老爺車外出練球、比賽，由於老爺車近來經常路上拋錨，教練、球員安危令人憂心！

校長梁文堂指出，接送球員的2部9人座廂型車，是從各校準備淘汰、整修後繼續使用上路，其中，1部福斯廂型車已高齡19年，因購置經費約需百萬餘元，公部門並無相關預算編列，坐困愁城。

東方文創所經由本報披露報導獲悉，利用今年耶誕歡樂感恩餐會機會，發起為壽天國小棒球隊小額募款活動，獲得文創所師生熱烈回響，募得近8000元，將全數捐給壽天棒球隊。

文創所黃佳慧老師表示，壽天國小梁校長是該所校友，兩校相距不遠，發起小額募款是希望能略表心意、拋磚引玉，大手牽小手為台灣棒球運動加油打氣。