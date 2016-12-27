長照失智症共照中心 明年3月各縣市試辦
〔記者林惠琴／台北報導〕長照2.0明年元旦上路，只剩不到一週的時間，今日衛福部長林奏延表示，未來兩年要廣佈資源、發展基礎工程，除了失能服務外，也會強化失智服務，將會推出失智症的「共同照護中心」（簡稱「共照中心」），協助個案在不同病程階段均可獲得所需的服務；衛福部預計初期徵求各縣市至少設一據點，最快明年3月試辦。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，目前國內失智症患者約26萬人，其中約7成為輕度以下，容易因為症狀不明顯而遭忽略，未來共照中心將協助個案於半年至一年內就醫，並負起教育家屬的工作，同時針對照管中心、醫院端轉介較難處理的個案，也會協助規劃不同病程階段所需的服務。
台灣失智症協會秘書長湯麗玉強調，當家屬個別去申請居家、日照等服務，往往會遇到許多不同的問題，但未來照管中心評估失智症個案情況後，共照中心的個案管理專員可以再進一步協助找出系統中對個案最有利的照護方式，像是認知促進、安全看視、電話關懷等，且察覺當地缺乏的服務類型，同步通報政府，設法讓地區的服務更多元化，以滿足各種需求。
蔡淑鳳說，目前全台有26個樂智據點，將由其中5個服務量能較大的據點找出新制可行的模式，預計明年1月中旬前就會公告計畫書、展開申請作業，2月完成評選，3月試辦，初期徵求各縣市至少有一個據點，再逐步分階段擴大，挑戰4年內368個鄉鎮都有一個據點，落實在地化。
此外，湯麗玉補充，因為「失能看得見，失智看不見」，前端扮演評估角色的照管中心，必須要有專門熟悉失智症的照管專員，否則容易總是以失能為主，而輕忽失智，造成延緩失智、緩和失能的效果無法達成；對此，蔡淑鳳說，目前照管中心現有督導39人，預計明年至少要成長到100人以上，專職負責推動失智症業務的督導也在規劃內，薪水最高上看約5.1萬元，而現行照管專員共353人，明年也要增加一倍、提高到至少700人以上，薪水最高上看約4.5萬元。
另外，長照提供身障者的服務方面，林奏延強調，目前重度身障者每個月得到的服務時數約30幾個小時，未來希望先改善這部分，且B、C級的長照機構要有身障服務，並持續拓點，同時機構要設有老化專區、推動雙老家園，但身障者類型眾多，也希望可以多多提出需求建議，政府再來做調整。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 跟老美搶錢！ 中國擬大幅放寬外資準入限制
- 體貼陳抗區員警 行動餐車上路
- 中國艦隊示威 日：萬無一失的監視
- 北橫最後一段斗煥坪—三灣 明年底發包
- 金門家廟宗祠 完成普查
- 女祭司漸凋零 祭祀文化恐斷層
- 自由廣場》束帶綁架的假民主
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 見百萬真柏 識貨賊揪人偷
- 〈紐約性愛檔案〉三角戀變愛情輓歌
- 無米樂學童拔蘿蔔 體驗農村社企
- 賴琳恩C奶大解放 深V開到腰
- 廖國棟：黨主席公然違法 應辭職下台
- 明年有線電視收費 每月維持520元
- 罐頭遊具out！ 碧湖公園「木造海盜船」開fun
- 電動小客車 增設140萬元免稅上限
- 木工歌手陳思瑋出輯 趙詠華一字一句教唱
- 母狗受傷困鐵道 伴侶不離不棄惹哭網友...
- 她生日趴險被百萬人擠爆 只因父母做了......
- 張柏芝帶寶貝兒到遊樂場過聖誕 親切與粉絲合影
- 竹市》聚會共同記憶 老店「大茶壺」燒毀
- 「妳內褲還不錯看！」 老師性騷 解聘有理
- 弱雞車手炫耀聖誕紅包 竄逃數百公尺軟趴趴
- 和北京簽約蓋故宮 林鄭月娥挨批肖想當特首
- 彩虹遊行週六登場 促編挺同預算
- 衣著整齊卻穿夾腳拖鞋 竊賊特徵真顯眼
- 貓纜跨年 營運到凌晨2時
- 「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
- 魏婦二姐：反對妹與已婚梁男交往
- MLB》年薪上看3千萬 達比修可望成日投第一人
- 「肉圓生」育博士兒 請師吃5年
- 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
- 新光三越A11改裝 1F迸發少女心
- 結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆
- NBA》孟羅與隊友沒默契 公鹿想把他送走
- 強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」
- 後悔跟趙藤雄「答嘴鼓」 柯：素人就是笨
標題：長照失智症共照中心 明年3月各縣市試辦
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email