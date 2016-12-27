長照失智症共照中心 明年3月各縣市試辦

2016-12-27 12:23

〔記者林惠琴／台北報導〕長照2.0明年元旦上路，只剩不到一週的時間，今日衛福部長林奏延表示，未來兩年要廣佈資源、發展基礎工程，除了失能服務外，也會強化失智服務，將會推出失智症的「共同照護中心」（簡稱「共照中心」），協助個案在不同病程階段均可獲得所需的服務；衛福部預計初期徵求各縣市至少設一據點，最快明年3月試辦。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，目前國內失智症患者約26萬人，其中約7成為輕度以下，容易因為症狀不明顯而遭忽略，未來共照中心將協助個案於半年至一年內就醫，並負起教育家屬的工作，同時針對照管中心、醫院端轉介較難處理的個案，也會協助規劃不同病程階段所需的服務。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉強調，當家屬個別去申請居家、日照等服務，往往會遇到許多不同的問題，但未來照管中心評估失智症個案情況後，共照中心的個案管理專員可以再進一步協助找出系統中對個案最有利的照護方式，像是認知促進、安全看視、電話關懷等，且察覺當地缺乏的服務類型，同步通報政府，設法讓地區的服務更多元化，以滿足各種需求。

蔡淑鳳說，目前全台有26個樂智據點，將由其中5個服務量能較大的據點找出新制可行的模式，預計明年1月中旬前就會公告計畫書、展開申請作業，2月完成評選，3月試辦，初期徵求各縣市至少有一個據點，再逐步分階段擴大，挑戰4年內368個鄉鎮都有一個據點，落實在地化。

此外，湯麗玉補充，因為「失能看得見，失智看不見」，前端扮演評估角色的照管中心，必須要有專門熟悉失智症的照管專員，否則容易總是以失能為主，而輕忽失智，造成延緩失智、緩和失能的效果無法達成；對此，蔡淑鳳說，目前照管中心現有督導39人，預計明年至少要成長到100人以上，專職負責推動失智症業務的督導也在規劃內，薪水最高上看約5.1萬元，而現行照管專員共353人，明年也要增加一倍、提高到至少700人以上，薪水最高上看約4.5萬元。

另外，長照提供身障者的服務方面，林奏延強調，目前重度身障者每個月得到的服務時數約30幾個小時，未來希望先改善這部分，且B、C級的長照機構要有身障服務，並持續拓點，同時機構要設有老化專區、推動雙老家園，但身障者類型眾多，也希望可以多多提出需求建議，政府再來做調整。