導演蒐集2.4萬連署 籲政府監督體育單項協會
2016-12-27 12:36
［記者彭琬馨／台北報導］為呼籲行政院與立法院完成「國民體育法」相關修法時能廣納民間意見，排球紀錄片導演張祐銓上午赴立法院與民進黨立委黃國書召開記者會，針對國內單項協會長期遭特定人士把持、漠視體育選手參賽權提出六點訴求；教育部體育署副署長林哲宏強調，會盡力將訴求納入法規審查內容，未來將強化政府監督單項協會的能力。
立法院教育及文化委員會明將審查「國民體育法部分條文修正草案」，為讓政府單位了解民間想法，張祐銓日前在網路上發起「公平的起跳，支持即刻修改國民體育法」連署活動，短短一週內蒐集到兩萬四千份連署書，上午他將兩萬多份連署書轉交給民進黨立委黃國書，強調台灣體育選手不只面臨大環境體制不夠健全的困境，還有國內體育資源長期不足的問題，希望這次國體法修法能考量民間與選手處境，別再把體育選手當謀財的工具。
黃國書表示，連署提出六大訴求，其中要求各單項協會取消會員入會資格與被選舉資格限制；支持設立由社會公正人士組成的第三方監督團體監督單項協會；且法案通過後單項協會需在半年內改選；協會內部財務應全面公開透明等，多數訴求在此次修法中都有納入相關條文。
一同出席記者會的知名球評石明謹則強調，台灣當前的體育環境還相當封閉，國外如泰國日本等體育大國，之所以能讓體育健全發展，多是因為將體育當成「產業」來管理，希望此次修法也能將類似精神納入法案中，藉此帶動國內體育改革風潮。
體育署副署長林哲宏回應，由於各單項協會在管理上屬於民間團體，大多不希望政府介入管理太多，雖然單項協會領政府補助款，但也不能演變成所有單項協會都是由政府直接管理，「政府介入的角色必須剛剛好」，相關管理規範還須再斟酌。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 跟老美搶錢！ 中國擬大幅放寬外資準入限制
- 體貼陳抗區員警 行動餐車上路
- 中國艦隊示威 日：萬無一失的監視
- 北橫最後一段斗煥坪—三灣 明年底發包
- 金門家廟宗祠 完成普查
- 女祭司漸凋零 祭祀文化恐斷層
- 自由廣場》束帶綁架的假民主
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 見百萬真柏 識貨賊揪人偷
- 〈紐約性愛檔案〉三角戀變愛情輓歌
- 無米樂學童拔蘿蔔 體驗農村社企
- 賴琳恩C奶大解放 深V開到腰
- 廖國棟：黨主席公然違法 應辭職下台
- 明年有線電視收費 每月維持520元
- 罐頭遊具out！ 碧湖公園「木造海盜船」開fun
- 電動小客車 增設140萬元免稅上限
- 木工歌手陳思瑋出輯 趙詠華一字一句教唱
- 母狗受傷困鐵道 伴侶不離不棄惹哭網友...
- 她生日趴險被百萬人擠爆 只因父母做了......
- 張柏芝帶寶貝兒到遊樂場過聖誕 親切與粉絲合影
- 竹市》聚會共同記憶 老店「大茶壺」燒毀
- 「妳內褲還不錯看！」 老師性騷 解聘有理
- 弱雞車手炫耀聖誕紅包 竄逃數百公尺軟趴趴
- 和北京簽約蓋故宮 林鄭月娥挨批肖想當特首
- 彩虹遊行週六登場 促編挺同預算
- 衣著整齊卻穿夾腳拖鞋 竊賊特徵真顯眼
- 貓纜跨年 營運到凌晨2時
- 「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
- 魏婦二姐：反對妹與已婚梁男交往
- MLB》年薪上看3千萬 達比修可望成日投第一人
- 「肉圓生」育博士兒 請師吃5年
- 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
- 新光三越A11改裝 1F迸發少女心
- 結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆
- NBA》孟羅與隊友沒默契 公鹿想把他送走
- 強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」
- 後悔跟趙藤雄「答嘴鼓」 柯：素人就是笨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：導演蒐集2.4萬連署 籲政府監督體育單項協會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分