導演蒐集2.4萬連署 籲政府監督體育單項協會

2016-12-27 12:36

［記者彭琬馨／台北報導］為呼籲行政院與立法院完成「國民體育法」相關修法時能廣納民間意見，排球紀錄片導演張祐銓上午赴立法院與民進黨立委黃國書召開記者會，針對國內單項協會長期遭特定人士把持、漠視體育選手參賽權提出六點訴求；教育部體育署副署長林哲宏強調，會盡力將訴求納入法規審查內容，未來將強化政府監督單項協會的能力。

立法院教育及文化委員會明將審查「國民體育法部分條文修正草案」，為讓政府單位了解民間想法，張祐銓日前在網路上發起「公平的起跳，支持即刻修改國民體育法」連署活動，短短一週內蒐集到兩萬四千份連署書，上午他將兩萬多份連署書轉交給民進黨立委黃國書，強調台灣體育選手不只面臨大環境體制不夠健全的困境，還有國內體育資源長期不足的問題，希望這次國體法修法能考量民間與選手處境，別再把體育選手當謀財的工具。

黃國書表示，連署提出六大訴求，其中要求各單項協會取消會員入會資格與被選舉資格限制；支持設立由社會公正人士組成的第三方監督團體監督單項協會；且法案通過後單項協會需在半年內改選；協會內部財務應全面公開透明等，多數訴求在此次修法中都有納入相關條文。

一同出席記者會的知名球評石明謹則強調，台灣當前的體育環境還相當封閉，國外如泰國日本等體育大國，之所以能讓體育健全發展，多是因為將體育當成「產業」來管理，希望此次修法也能將類似精神納入法案中，藉此帶動國內體育改革風潮。

體育署副署長林哲宏回應，由於各單項協會在管理上屬於民間團體，大多不希望政府介入管理太多，雖然單項協會領政府補助款，但也不能演變成所有單項協會都是由政府直接管理，「政府介入的角色必須剛剛好」，相關管理規範還須再斟酌。

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